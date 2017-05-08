Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству победных серий плей-офф

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Это позволило лидеру «Кливленда» обойти легендарного защитника Майкла Джордана, который за свою карьеру выиграл 30 серий.

Кроме того, Джеймс является рекордсменом по количеству сухих побед в сериях плей-офф (11).