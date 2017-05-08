Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству победных серий плей-офф
Победа «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» (4−0) во втором раунде стала 31-й победой форварда Леброна Джеймса в сериях
плей-офф.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это позволило лидеру «Кливленда» обойти легендарного защитника Майкла Джордана, который за свою карьеру выиграл 30 серий.
Кроме того, Джеймс является рекордсменом по количеству сухих побед в сериях
В нынешнем постсезоне Леброн проводит на площадке по 41,9 минуты, собирая коллекцию из 34,3 очка, 9,0 подбора, 7,3 передачи, 2,4 перехвата и 1,6
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter