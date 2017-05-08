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8 мая 2017, 10:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству победных серий плей-офф

Победа «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» (4−0) во втором раунде стала 31-й победой форварда Леброна Джеймса в сериях плей-офф.

Победа Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> над Торонто Рэпторс (4−0) во втором раунде стала 31-й победой форварда <span class=error>Леброна</span> Джеймса в сериях <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Это позволило лидеру «Кливленда» обойти легендарного защитника Майкла Джордана, который за свою карьеру выиграл 30 серий.

Кроме того, Джеймс является рекордсменом по количеству сухих побед в сериях плей-офф (11).

В нынешнем постсезоне Леброн проводит на площадке по 41,9 минуты, собирая коллекцию из 34,3 очка, 9,0 подбора, 7,3 передачи, 2,4 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем за игру.
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