«Хьюстон» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Сан-Антонио»
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. «Хьюстон Рокетс» обыграл на своем паркете «Сан-Антонио Сперс» и сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Хьюстоне в воскресенье, завершилась со счетом 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28) в пользу хозяев. У победителей лучшим на паркете был Джеймс Харден, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал 2−2, пятый матч противостояния пройдет на площадке «Сан-Антонио» во вторник.
В другом матче ¼ финала
Счет в данной серии также стал равным — 2−2, а пятый матч пройдет в Бостоне 10 мая.
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