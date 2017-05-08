«Хьюстон» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Сан-Антонио»

Встреча, прошедшая в Хьюстоне в воскресенье, завершилась со счетом 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28) в пользу хозяев. У победителей лучшим на паркете был Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл (28 очков + 12 передач), у «Сан-Антонио» 17 очков на свой счет записал Джонатон Симмонс.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2, пятый матч противостояния пройдет на площадке «Сан-Антонио» во вторник.

В другом матче ¼ финала плей-офф «Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34). У победителей Брэдли Бил набрал 29 очков, а Джон Уолл (27 очков + 12 передач) и Маркифф Моррис (16 очков + 10 подборов) оформили по дабл-даблу. У «Бостона» 19 очков на свой счет записал Айзея Томас.

Счет в данной серии также стал равным — 2−2, а пятый матч пройдет в Бостоне 10 мая.