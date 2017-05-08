«Вашингтон» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Бостоном»
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Вашингтон» на своем паркете со счетом 121:102 победил «Бостон» в четвертом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. У проигравших наибольшую результативность показал Айзейя Томас (19 очков).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.
Пятая игра серии пройдет 11 мая в Бостоне.
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