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8 мая 2017, 8:45 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Вашингтон» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Бостоном»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Вашингтон» на своем паркете со счетом 121:102 победил «Бостон» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. У проигравших наибольшую результативность показал Айзейя Томас (19 очков).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.

Пятая игра серии пройдет 11 мая в Бостоне.
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