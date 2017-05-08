«Кливленд» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков. У проигравших наибольшее количество очков набрал Серж Ибака (23).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Кливленда».

В полуфинале «Кливленд» сыграет с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон» (2−1 в серии).