Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29674816/
8 мая 2017, 1:25 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Кливленд» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Кливленд» в гостях со счетом 109:102 победил «Торонто» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.

В четвертом матче серии ¼ финала Кливленд победил Торонто со счетом 109:102. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков. У проигравших наибольшее количество очков набрал Серж Ибака (23).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Кливленда».

В полуфинале «Кливленд» сыграет с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон» (2−1 в серии).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Леонид Федун поблагодарил болельщиков "Спартака" за терпение и поддержку

Мутко поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбе