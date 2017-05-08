«Кливленд» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Кливленд» в гостях со счетом 109:102 победил «Торонто» в четвертом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков. У проигравших наибольшее количество очков набрал Серж Ибака (23).
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Кливленда».
В полуфинале «Кливленд» сыграет с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон» (2−1 в серии).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter