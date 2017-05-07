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7 мая 2017, 0:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Паркер пропустит старт следующего сезона

Вчера стало известно, что разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер перенёс успешную операцию в связи с разрывом сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги.

После её завершения ортопед команды Джош Белл, заявил, что французу предстоит долгая реабилитация, которая, вероятно, заставит его оставаться вне игры около восьми месяцев.

«В течении 4−6 месяцев придётся избегать нагрузок, после можно вернуться к какой-то деятельности, но это не будет баскетбол. В типичных случаях полное восстановление от таких травм занимает около 8 месяцев или даже больше», — приводит слова Белла San Antonio Express-News.

Таким образом, Паркер пропустит не только тренировочный летний лагерь команды из Техаса, а также старт следующего регулярного чемпионата.
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Новости НБА

У Паркера диагностирован разрыв сухожилия бедра, он пропустит плей-офф

У разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера диагностирован разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги. 34-летний защитник не вернётся в строй до конца плей-офф-2017. Даты его примерного возвращения будут ясны позже, сообщает официальный «твиттер» «Спёрс».
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