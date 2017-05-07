Паркер пропустит старт следующего сезона

После её завершения ортопед команды Джош Белл, заявил, что французу предстоит долгая реабилитация, которая, вероятно, заставит его оставаться вне игры около восьми месяцев.

«В течении 4−6 месяцев придётся избегать нагрузок, после можно вернуться к какой-то деятельности, но это не будет баскетбол. В типичных случаях полное восстановление от таких травм занимает около 8 месяцев или даже больше», — приводит слова Белла San Antonio Express-News.

Таким образом, Паркер пропустит не только тренировочный летний лагерь команды из Техаса, а также старт следующего регулярного чемпионата.