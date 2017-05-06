«Сан-Антонио» вышел вперед в серии плей-офф с «Хьюстоном»

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Игра, прошедшая в пятницу в Хьюстоне, закончилась победой гостей — 103:92 (19:21, 24:18, 29:27, 31:26). В составе победителей самыми результативными стали Кавай Ленард, оформивший дабл-дабл (26 очков + 10 подборов), и Ламаркус Олдридж (26 баллов). Хозяевам наибольшее количество баллов принес Джеймс Харден — 43, Клинт Капела оформил дабл-дабл (12 очков + 16 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Сперс». Следующая встреча состоится 7 мая в Хьюстоне.

В третьем матче другой четвертьфинальной серии «Кливленд» на выезде победил «Торонто» — 115:94 (28:24, 21:28, 30:25, 36:17). Леброн Джеймс набрал 35 очков. Счет в серии стал 3−0.