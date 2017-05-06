«Сан-Антонио» вышел вперед в серии плей-офф с «Хьюстоном»
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» нанесли гостевое поражение «Хьюстон Рокетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
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Игра, прошедшая в пятницу в Хьюстоне, закончилась победой гостей — 103:92 (19:21, 24:18, 29:27, 31:26). В составе победителей самыми результативными стали Кавай Ленард, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Сперс». Следующая встреча состоится 7 мая в Хьюстоне.
В третьем матче другой четвертьфинальной серии «Кливленд» на выезде победил «Торонто» — 115:94 (28:24, 21:28, 30:25, 36:17). Леброн Джеймс набрал 35 очков. Счет в серии стал 3−0.
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