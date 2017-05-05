Джо Думарс и Дэвид Гриффин претендуют на пост генерального менеджера «Атланты»

Первый работает в «Кливленде» с 2010 года, а должность менеджера занимает с 2014-го. Недавно сообщалось, что руководство «Орландо Мэджик» также заинтересовано в услугах функционера.

Что касается Думарса, то он в этой должности работал в «Детройт Пистонс» с 2000 по 2014 год. В 2003 году он получил титул менеджера года, а в 2004-м его команда стала чемпионом организации.