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5 мая 2017, 23:00 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джо Думарс и Дэвид Гриффин претендуют на пост генерального менеджера «Атланты»

Действующий генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин и экс-генеральный менеджер и президент «Детройт Пистонс» Джо Думарс являются претендентами на освободившийся пост генменеджера «Атланта Хоукс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Марк Штайн.

Первый работает в «Кливленде» с 2010 года, а должность менеджера занимает с 2014-го. Недавно сообщалось, что руководство «Орландо Мэджик» также заинтересовано в услугах функционера.

Что касается Думарса, то он в этой должности работал в «Детройт Пистонс» с 2000 по 2014 год. В 2003 году он получил титул менеджера года, а в 2004-м его команда стала чемпионом организации.
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