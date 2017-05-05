Парк кельтского периода. Самая доминирующая команда в истории НБА

Суперкоманды, различные большие тройки и четвёрки уже так же привычны для современного болельщика, как девятизначные суммы, прописанные в контрактах, и глобализация, позволяющая раскрутить имя даже скромного игрока ротации в не самом сильном клубе. Однако все прелести эры соцсетей были не доступны тем, кто стоял у истоков всемирно известного бренда и настоящей маркетинговой машины, коей сейчас является Национальная баскетбольная ассоциация.

В «эпоху динозавров», когда не каждый матч собирал и 5 тысяч зрителей, заставить говорить о себе мог только голый результат. Это была по-настоящему другая лига, только обретавшая конкретные формы и бизнес-модель, позволявшую не просто получать какую-то прибыль, а банально выживать. Это был абсолютно иной баскетбол, лишь отчасти напоминающий современную игру. И всё же, помимо огромного количества различных архаизмов, этот период подарил нам несколько по-настоящему уникальных явлений. Настолько уникальных, что их достижения по-прежнему недосягаемы для современных игроков, тренеров и менеджеров.

«Бостон Селтикс» середины 50-х и 60-х — одно из них. За всю историю лиги ни одна из команд не произвела столько чемпионов и не устанавливала такой тотальный диктат над своими соперниками. В день последнего чемпионства Билла Расселла и Сэма Джонса вспоминаем главных действующих лиц первой настоящей суперкоманды НБА.

Билл Шарман — 4 (1957, 1959−61)

В это сложно поверить, но Шарман завоевал своё первое чемпионство в возрасте 30 лет, когда Биллу Расселлу и Тому Хайнсону было всего 22 года. Билл вполне мог стать профессиональным бейсболистом и даже поднимался до основной команды МЛБ «Бруклин Доджерс», но в итоге выбрал иной путь и вошёл в историю как один из первых по-настоящему эффективных снайперов.

Команда, которая задрафтовала защитника («Вашингтон Кэпитолс») распалась через год, после чего «второгодку» через побочный драфт подобрал «Форт-Уэйн Пистонс» (будущий «Детройт»), только чтобы посредством сделки переправить его в «Бостон». Шарман провёл за «Селтикс» 10 сезонов, в 4 из них став лучшим бомбардиром команды, включая чемпионские — 1956/57 и 1958/59.

Боб Кузи — 6 (1957, 1959−63)

В отличие от Шармана Кузи был оригинальным «кельтом» и всю свою карьеру, за исключением последнего сезона в Цинциннати, провёл в зелёной форме. Профессиональную карьеру Боб начал в 1950-м и довольно быстро закрепился в числе лучших разыгрывающих ассоциации. С 1953 по 1960 год первый номер «Селтикс» неизменно становился лучшим ассистентом НБА, при этом в трёх сезонах набирал более 20 очков за игру, составляя приличную конкуренцию Шарману.

Как и звёздный партнёр по задней линии «Куз» не застал поздних титулов бостонской династии, однако даже в свои 34 оставался важнейшей частью механизма Рэда Ауэрбаха. Карьера Боба по всем меркам подходит под определение «легендарная». Помимо бесконечных титулов и достижений Боб стал одним из немногих баскетболистов, попавших сразу в три легендарные символические сборные: посвящённой 25-летию, 35-летию и 50-летию НБА.

Джон Хавличек — 6 (1963−66, 1968−69)

В случае с «Хондо» сразу стоит сделать важную ремарку. Хавличек также не застал все титулы оригинальной династии, но оказался с другой стороны истории. После ухода кельтских мастодонтов Джон стал одним из лидеров обновлённых «Селтикс» и до завершения карьеры успел завоевать ещё два титула. Таким образом, в общем списке по количеству чемпионских перстней Хавличек занимает почётное третье место, деля его с другими партнёрами по команде.

«Хондо» потребовался всего один год, чтобы громко заявить о себе, и уже начиная с сезона-1963/64 Джон был одним из настоящих лидеров команды, по сути став второй опцией в атаке после грозного Сэма Джонса. В двух последних сезонах для «Мистера Клатча» Джон и вовсе вырвался вперёд во внутрикомандном споре — наибольший урон «Лейкерс» в финалах 1968 и 1969 нанёс именно Хавличек.

Фрэнк Рэмси — 7 (1957, 1959−64)

Фрэнк стал неким связующим звеном между членами чемпионских команд 50-х и новым поколением, которое будет сражаться за титулы уже в 70-х. Рэмси постоянно находился за спинами своих более звёздных партнёров и статистически ничем не выделялся на общем фоне, за исключением чемпионского сезона-1958/59, когда Фрэнк неожиданно стал самым продуктивным атакующим игроком «Бостона» в плей-офф. Однако семи перстней и титулов национального чемпиона NCAA в составе «Кентукки» оказалось вполне достаточно для введения форварда в Зал славы в 1981 году. Знаковый 23-й номер принадлежал в «Бостоне» именно Рэмси.

Том Сэндерс — 8 (1961−66, 1968−69)

Ещё один не самый известный член династии, который также оказался в Зале славы, однако не за свои заслуги на паркете. В 2011-м Том попал в список «людей, внёсших вклад в развитие баскетбола». Фамилия Сэндерс прежде всего ассоциируется с тремя знаковыми событиями. Во-первых, Том стал первым темнокожим главным тренером в «Лиге Плюща», в которой собраны все самые престижные учебные заведения страны — небывалое событие для США 70-х. Сэндерс тренировал «Гарвард» с 1973 по 1977 год.

Официальная программа НБА по адаптации новичков, созданная в 1986-м, — также дело рук Сэндерса. Ну и наконец, Том до сих пор является одним из трёх (наряду с Хавличеком и Кей Си Джонсом) баскетболистов, которые праздновали успех во всех своих финалах, приняв участие минимум в восьми.

Кей Си Джонс — 8 (1959−66)

В команде, где практически любой мог с успехом атаковать кольцо соперника, Кей Си с первого сезона сделал защиту смыслом своей баскетбольной жизни. Отчасти это было связано с желанием Джонса играть на профессиональном уровне в НФЛ. Но с американским футболом у Кей Си не сложилось, и после небольшого перерыва Джонс воссоединился с партнёром по университетской команде «Сан-Франциско» Биллом Расселлом уже в «Бостоне».

Несмотря на отсутствие броской статистики, Джонс провёл великолепную карьеру и попал в по-настоящему эксклюзивный клуб, став одним из немногих игроков, завоевавших чемпионство НБА, NCAA, а также золото Олимпиады. Уже будучи главным тренером, Кей Си принёс «Бостону» ещё два чемпионства (в 1984 и 1986 годах).

Том Хайнсон — 8 (1957, 1959−65)

Билл Расселл стал обладателем бесчисленного количества наград, но «Новичка года» получить ему было не суждено. Том был действительно так хорош и уже в первом сезоне полностью оправдал доверие Ауэрбаха, став не менее грозным оружием в нападении «Селтикс», чем Бил Шарман или Боб Кузи. Впоследствии Хайнсон станет неотъемлемой частью доминирующей машины «Бостона» и будет первым помощником Расселла в борьбе под щитами.

Там, где Тому не хватало физики, он брал характером. Позже эта черта поможет ему на посту главного тренера — на смену играющему наставнику Расселлу пришёл именно Хайнсон. В 1973-м Томми приведёт «Бостон» к 68 победам в «регулярке» и получит награду «Тренер года», а спустя год поднимет над головой чемпионский кубок (и ещё раз в 1976-м). Даже в возрасте 82 лет Хайнсон остаётся преданным баскетболу и родной команде — его голос по-прежнему можно услышать во время трансляции домашних матчей «Селтикс».

Сэм Джонс — 10 (1959−66, 1968−69)

Джонс пришёл в «Бостон», когда команда уже набрала потрясающий ход и особо не нуждалась в игроке, способном забивать по 20 очков за матч. Однако Сэм проявил упорство и в промежуток, когда команду покинули Шарман и Кузи, превратился в настоящую головную боль для обороны соперников «Селтикс». Джонс стал настоящей звездой лиги только в 30 лет и продержался на пике вплоть до своего последнего сезона.

За всё это время Сэм запомнился не только как лучший бомбардир «Бостона», но и как человек, всегда способный вырвать для команды победу на последних минутах. Собственно, именно за эти качества к нему быстро прикрепился ярлык «Мистер Клатч». В возрасте 35 лет, понимая, что находится на явном спаде, Сэм принял решение уйти из спорта вместе со своим легендарным партнёром, с которым и завоевал свой юбилейный 10-й титул.

Билл Расселл — 11 (1957, 1959−66, 1968−69)

Расселл стал не просто одним из величайших игроков в истории баскетбола и монстром на обоих концах площадки, он — настоящее олицетворение тех «Селтикс», которые были построены на фантастическом командном фундаменте. Ред Аэурбах пытался привить каждом своему игроку философию коллективизма, и Билл Расселл как никто другой понимал, насколько важно жертвовать своим эго ради успеха команды и насколько бренна индивидуальная статистика. Это чувство он пронёс собой на протяжении всей карьеры, как и остальные члены легендарной династии.

5 наград MVP, 12 попаданий на Матч звёзд, 11 символических сборных по итогам сезона — список индивидуальных достижений Расселла до сих пор сложно уложить в один стройный ряд. Однако в массовом сознании куда больше запомнятся его 11 перстней — материальный памятник искусству побеждать, делая всех вокруг себя лучше.