Буденхольцер покинул пост президента «Атланты», но остался главным тренером

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Джон Кравчински.

Буденхольцер стал работать в команде из Джорджии с 2013 года, а совмещать должность тренера и президента начал с 2015-го. Менеджер команды Уэс Уилкокс также уходит со своей должности, но продолжит работу в структуре клуба в качестве советника.

Также сообщается, что «Атланта» находится в поисках нового генерального менеджера.