Джеймс Харден: Все началось с безумной идеи

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Я никогда не писал раньше, но знаете что? До этого сезона я никогда не был разыгрывающим тоже, так что давайте сделаем это.

Однажды Тревор Ариза показал мне свою статью, и это заставило меня задуматься о команде, нашем сезоне и всем, что мои одноклубники сделали для меня. Но не только игроки. Тренер тоже сделал для меня многое. По сути, все это началось минувшим летом с безумной идеи Д’Антони.

Когда тренера официально назначили на эту должность, мы сразу же созвонились, чтобы обсудить, что именно пошло не так в прошлом году, состав и что можно в нем изменить. Стандартные ознакомительные вещи. Было очевидно, что он очень много знает о баскетболе, но при этом он был очень спокоен. Он не просто задавал вопросы, он слушал, вместо того чтобы вести себя так, будто он уже все знает. Мне сразу же понравился такой подход.

А потом, прямо перед тем как повесить трубку, он сделал паузу и выпалил: «Честно говоря, нам нужно, чтобы ты стал разыгрывающим».

Я услышал его… В том смысле, что я услышал слова, сказанные им. Но они как-то не сразу отпечатались у меня в мозге. Уже после разговора я понял, что меня больше зацепило, как он это сказал. «Нам нужно, чтобы ты стал разыгрывающим». Нужно. Не «хочу», не «хотелось бы». Нужно.

Выбор слов точно не был спонтанным. Я понял, что мне нужно хотя бы выслушать его. Правда, было кое-что, что меня смущало, хотя я и не сказал об этом сразу.

Тем летом мы встречались несколько раз. Мы смотрели много видеозаписей — тренер очень это любит. Иногда это были матчи «Рокитс», но чаще всего — старые игры того самого «бей-беги» «Финикса», который он возглавлял. Особенно много внимания мы обращали на то, как Стив Нэш вел игру. Тренер сказал, что он хотел бы, чтобы я изучил манеру игры одного из разыгрывающих в истории баскетбола.

Это было по-настоящему весело. Я до сих пор могу представить, как тренер указывает пальцем на экран и возбужденно говорит о том, что только что сделал Нэш. Он ставил видео на паузу, и мы обсуждали умение Нэша менять темп игры, или то, как он читал действия соперника взащите, или то, почему всегда казалось, что Стив в любой момент готов отдать мяч даже тому парню, который не прикасался с нему несколько владений. Тренер говорил о лидерских качествах Нэша — а это то, в чем я стараюсь прибавлять каждый год. И Д’Антони без устали повторял, как Стив продолжал прогрессировать из сезона в сезон.

Так или иначе, но мысль о том, чтобы передвинуть меня на позицию разыгрывающего, всплывала снова и снова. Мне казалось, что тренер хотел тем самым сказать мне: «Если ты готов чуть снизить свою результативность, но проводить больше времени с мячом в руках, то ты сможешь так же вести игру команды». И в этот момент он указывал на Нэша на экране.

Но однажды мне пришлось сказать ему о том, что с самого начала не давало мне покоя.

«Ммм, тренер? Я должен признаться… Я не большой фанат тактики «семь секунд и меньше» (в «Финиксе» Д’Антони отводил своим игрокам не более 7 секунд на атаку. — Прим. «СЭ»).

Именно так я и сказал. И, честно говоря, оглядываясь назад, я удивлен, действительно произнес. «Семь секунд» сделали его звездой в Финиксе. И я не сомневался в эффективности этой системы. Я лишь хотел быть честным — если эта тактика сработала с «Финиксом», не факт, что она подойдет нам. Я знал, что наша команда сможет ее принять, но «бей-беги»? Это был не совсем наш стиль. Нам нужно было чуть больше времени, чтобы найти возможность для лучшего броска.

Ответ тренера удивил меня. Он не занял оборонительную позицию. Он не разозлился. Он сказал мне, что я не понял сути.

Забудь об амплуа, сказал он. Мы смотрели эти видео не для того, чтобы скопировать атакующую модель «Санс». Это не имело никакого отношения к позиции на площадке.

Тренер пытался сказать мне о самопожертвовании ради чего-то большего, чем мое эго.

Я был молод, когда приехал в Хьюстон пять лет назад. Честно говоря, не знаю, как бы я воспринял слова тренера в тот момент. Но в этом году все иначе. Я стал старше, мои отношения с одноклубниками ближе и теснее, чем когда-либо раньше. И это находит отражение в нашей игре. Мы действительно верим, что мы сильнее вместе, чем по одиночке. Мы проводим время вместе не только на паркете, но и за его пределами. У каждого есть своя роль. Каждый вносит свой вклад. Мы всем жертвуем чем-то ради друг друга.

Вы можете понять это по таким парням, как Пэт (Патрик Беверли. — Прим. «СЭ»).

Внутри него словно живет цепной пес. У каждого в жизни есть человек, который поддержит тебя вне зависимости от того, что произошло. В нашей команде таким человеком является Пэт. Каждый вечер он выходит на войну ради нас и не отступит ни перед кем.

В первом матче с «Оклахомой», когда он влетел в ставившего заслон Стивена Адамса, все видели, как Пэт рухнул на паркет. Но, возможном, вы не заметили того, что случилось дальше — как Пэт встал, встряхнулся и указал на небо. Как на это отреагировала наша скамейка. И как он вдохновил нас на рывок, после которого мы уже не оглядывались. Как мы выиграли тот матч, а затем и всю серию.

Подобные моменты задавали тон всему нашему сезону. Это и есть баскетбол «Рокитс». И сказать подобное можно не только о Пэте.

Эрик (Гордон. — Прим. «СЭ») хотел быть в стартовой пятерке, когда пришел в команду, но принял роль запасного, потому что мы сказали ему, что именно это нужно команде, чтобы сделать ее сильнее. Он даже не стал задавать вопросов. Большая часть парней в этой лиге не пойдет на такое, поверьте.

Каждый человек в нашей команде важен. Нене — наш «мудрец», он всегда говорит мне, когда я делаю что-то не так. Клинт (Капела. — Прим. «СЭ») — часть нашего молодняка, и я попытался в каком-то смысле взять его под свое крыло. Желание учиться выделяет его среди всех молодых баскетболистов, с которыми я играл. Уверен, это поможет ему построить отличную карьеру, и в то же время это важно для нашей команды в плей-офф.

Чтобы пройти как можно дальше, в какой-то момент команде понадобятся усилия каждого из нас.

Я действительно можно до бесконечности рассказывать о моих одноклубниках и об этом городе. Хьюстон окружил меня любовью с самого первого дня. И это очень много значит для меня. Здесь я действительно вырос как игрок.

Когда я только приехал, у меня в голове был список персональных целей, которых я хотел достичь. Знаете, вещи, о которых думает каждый молодой игрок. Я хотел показать всем, на что я способен. Доказать им. Но сейчас я мыслю по-другому.

Теперь я думаю: «Что нужно нашей команде, чтобы победить?».

Это стало моей новой навязчивой идеей. Быть лидером, который делает то, что необходимо для победы. Остальное — второстепенно. И здесь я закончу, чтобы за меня говорила наша игра.

Нам предстоит еще одна схватка в плей-офф.

Хьюстон, вы готовы?

Я знаю ответ.