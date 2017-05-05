Игроку «Бостона» Томасу во второй раз за неделю выбили зубы в матче НБА
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Разыгрывающему защитнику «Бостона» Айзее Томасу в матче
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во второй раз за неделю выбили зубы. Слова Томаса приводит ESPN.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу «Бостон» провел гостевой матч серии ¼ финала НБА с «Вашингтоном», который завершился победой хозяев — 116:89. Томас вынужден был пропустить начало второй четверти встречи
«Мои зубы выпали, — сказал Томас. — Мне надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе они могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы я смогу вставить только по окончании сезона».
«Бостон» по итогам регулярного сезона занял первое место в таблице Восточной конференции, Томас на данной стадии турнира провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру. Следующий матч серии пройдет 8 мая, хозяином паркета будет «Вашингтон». О том, пропустит ли встречу Томас, не сообщается.
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