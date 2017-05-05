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5 мая 2017, 9:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» одержал победу над «Юта Джаз» и повёл 2−0 в серии

«Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Юта Джаз» со счётом 115:104 во втором матче полуфинальной серии Западной конференции.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз дома одержал победу над Юта Джаз со счётом 115:104 во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. Увеличить
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Счёт в серии — 2−0 в пользу «Голден Стэйт».

«Уорриорз» уже в первой четверти добился преимущества в 20 очков, и в течение оставшегося матча не позволил «Юте» ликвидировать этот отрыв.

В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 25 очков, совершил 11 подборов и 7 передач, у Стивена Карри — 23 очка. Гордон Хэйворд набрал 33 очка в составе «Юты», у Руди Гобера 16 очков и 16 подборов.

Третий матч пройдёт на площадке «Юты» 7 мая, начало — в 03:30 мск.
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