«Вашингтон» обыграл «Бостон», совершив в первой четверти рывок 22−0
«Вашингтон Уизардс» дома переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 116:89 в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Счёт в серии — 2−1 в пользу «Бостона».
«Уизардс» совершили в первой четверти рывок 22−0, а в дальнейшем поддерживали свой отрыв, который достигал 30 очков.
У «Вашингтона» 24 очка набрал Джон Уолл, Бойян Богданович оформил
Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вашингтона» 8 мая, начало — в 01:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter