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5 мая 2017, 8:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» обыграл «Бостон», совершив в первой четверти рывок 22−0

«Вашингтон Уизардс» дома переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 116:89 в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции.

Вашингтон Уизардс дома переиграл Бостон <span class=error>Селтикс</span> со счётом 116:89 в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции. Увеличить
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Счёт в серии — 2−1 в пользу «Бостона».

«Уизардс» совершили в первой четверти рывок 22−0, а в дальнейшем поддерживали свой отрыв, который достигал 30 очков.

У «Вашингтона» 24 очка набрал Джон Уолл, Бойян Богданович оформил дабл-дабл (19 очков, 10 подборов), Марчин Мортат записал на свой счёт 13 очков и 16 подборов.

Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вашингтона» 8 мая, начало — в 01:30 мск.
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