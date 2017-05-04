«Кливленд» победил «Торонто» во втором матче серии
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 125:103 во втором матче четвертьфинальной серии
плей-офф.
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Самым результативным в матче стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, в активе которого 39 очков. Его одноклубник Кайл Ирвинг записал на свой счет
«Кливленд» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0.
В другом матче «Сан-Антонио» дома победил «Хьюстон» со счетом 121:96. Самым результативным в матче стал форвард хозяев Кауай Леонард (34). Счет в серии — 1:1.
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