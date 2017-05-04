«Сан-Антонио» сравнял счет в четвертьфинальной серии c «Хьюстоном»
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке обыграли «Хьюстон Рокетс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
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Игра, прошедшая в среду в
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 5 мая в Хьюстоне.
Во второй встрече другой четвертьфинальной серии «Кливленд» на своей площадке нанес поражение «Торонто» — 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30). Счет в серии — 2−0 в пользу «Кавальерс».
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