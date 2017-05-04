«Сан-Антонио» сравнял счет в четвертьфинальной серии c «Хьюстоном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в среду в Сан-Антонио, закончилась со счетом 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Кавай Ленард, набравший 34 очка. Гостям наибольшее количество очков принес Райан Андерсон — 18, дабл-дабл оформил Джеймс Харден (13 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 5 мая в Хьюстоне.

Во второй встрече другой четвертьфинальной серии «Кливленд» на своей площадке нанес поражение «Торонто» — 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30). Счет в серии — 2−0 в пользу «Кавальерс».