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4 мая 2017, 8:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Сан-Антонио» сравнял счет в четвертьфинальной серии c «Хьюстоном»

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке обыграли «Хьюстон Рокетс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

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Игра, прошедшая в среду в Сан-Антонио, закончилась со счетом 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Кавай Ленард, набравший 34 очка. Гостям наибольшее количество очков принес Райан Андерсон — 18, дабл-дабл оформил Джеймс Харден (13 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 5 мая в Хьюстоне.

Во второй встрече другой четвертьфинальной серии «Кливленд» на своей площадке нанес поражение «Торонто» — 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30). Счет в серии — 2−0 в пользу «Кавальерс».
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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Оклахома» может предложить своему разыгрывающему защитнику, рекордсмену Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу трипл-даблов в одном регулярном сезоне Расселлу Уэстбруку новый контракт на пять лет, по которому он заработает рекордные для лиги $217 миллионов. Об этом сообщает испанская газета Marca.
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