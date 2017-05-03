«Оклахома» может предложить Уэстбруку рекордный контракт на $217 млн

Издание отмечает, что по новому коллективному договору НБА, который вступит в силу после завершения текущего сезона, 28-летний разыгрывающий получит право на максимальный контракт. В связи с этим «Оклахома» может предложить ему пятилетнее соглашение на общую сумму $217 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий «Мемфиса» Майк Конли ($152,6 млн).

«Правила таковы, что мы не можем вести с ним переговоры до 1 июля, после же мы будем обсуждать эту возможность (продление контракта), — сказал генеральный менеджер клуба Сэм Прести. — И мы надеемся, что он проявит интерес к тому, чтобы остаться частью нашей команды».