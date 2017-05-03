«Бостон» победил «Вашингтон» в матче серии четвертьфинала плей-офф НБА, Томас набрал 53 очка

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев, один из самых низкорослых игроков лиги (рост 175 см) Айзея Томас, в активе которого 53 очка за 44 минуты (29 из них — в четвертой четверти). Он стал пятым игроком в истории «Бостона», набравшим 50 и более очков в матче плей-офф НБА. Кроме того, подобная результативность является лучшей в лиге с 2003 года, когда известный в прошлом разыгрывающий «Филадельфии» Аллен Айверсон набрал 55 очков. Остальные игроки команды не смогли достичь отметки в 20 набранных за встречу очков, на втором месте по результативности у «Бостона» значится центровой Эл Хорфорд, сделавший дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

У «Вашингтона» лучшим по результативности стал разыгрывающий Джон Уолл, в активе которого дабл-дабл из 40 очков и 13 передач, он стал первым баскетболистом в истории своей команды, которому покорился рубеж в 40 набранных очков и 10 передач в плей-офф. Кроме того, Уолл и Томас стали первыми с 2011 года игроками в командах, играющих друг с другом в плей-офф, кому удалось набрать по 40 и более очков в очной серии. В 2011 году аналогичным достижением отметились тяжелый форвард «Далласа» Дирк Новицки (48) и бывший игрок «Оклахомы» (ныне — «Голден Стэйт») легкий форвард Кевин Дюрант (41). Также дабл-даблом у «Вашингтона» отметился центровой Марцин Гортат (14 очков + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона», следующая игра серии пройдет 5 мая на площадке «Вашингтона».

В другой встрече дня «Голден Стэйт» дома нанес поражение «Юте» — 106:94. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, в активе которого 22 очка за 29 минут. Он также записал на свой счет один перехват, чего хватило для того, чтобы стать лучшим игроком «Уорриорз» по общему числу перехватов в плей-офф (107), превзойдя знаменитого легкого форварда команды Рика Бэрри, выступавшего за клуб в 70-х годах. У «Юты» лучшим по результативности стал центровой Руди Гобер (13).

«Голден Стэйт» повел в серии — 1−0. Следующая встреча пройдет 5 мая, хозяевами паркета снова будут «Уорриорз».