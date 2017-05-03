«Бостон» победил «Вашингтон» в матче серии четвертьфинала плей-офф НБА, Томас набрал 53 очка
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Бостон» одержал победу в овертайме над «Вашингтоном» со счетом 129:119 во втором домашнем матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев, один из самых низкорослых игроков лиги (рост 175 см) Айзея Томас, в активе которого 53 очка за 44 минуты (29 из них — в четвертой четверти). Он стал пятым игроком в истории «Бостона», набравшим 50 и более очков в матче
У «Вашингтона» лучшим по результативности стал разыгрывающий Джон Уолл, в активе которого
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона», следующая игра серии пройдет 5 мая на площадке «Вашингтона».
В другой встрече дня «Голден Стэйт» дома нанес поражение «Юте» — 106:94. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, в активе которого 22 очка за 29 минут. Он также записал на свой счет один перехват, чего хватило для того, чтобы стать лучшим игроком «Уорриорз» по общему числу перехватов в
«Голден Стэйт» повел в серии — 1−0. Следующая встреча пройдет 5 мая, хозяевами паркета снова будут «Уорриорз».
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