Попович: «Сан-Антонио» нужно играть умнее, чтобы победить «Хьюстон»

«Конечно, мы сражались. Но мы пренебрегли основными правилами баскетбола, и “Хьюстон” воспользовался этим. Если мы будем делать быстрые броски и не реализовывать их, то “Рокетс” получит преимущество. Они сыграли лучше нас на быстрых отрывах. Нам нужно играть умнее, чтобы победить их», — приводит слова Поповича ESPN.

Отметим, что минувшее поражение стало первым для «Сан-Антонио», которое команда потерпела на домашнем паркете в нынешнем розыгрыше плей-офф.