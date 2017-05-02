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2 мая 2017, 12:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Попович: «Сан-Антонио» нужно играть умнее, чтобы победить «Хьюстон»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал поражение от «Хьюстон Рокетс» (99:126) в первом матче серии второго раунда плей-офф.

«Конечно, мы сражались. Но мы пренебрегли основными правилами баскетбола, и “Хьюстон” воспользовался этим. Если мы будем делать быстрые броски и не реализовывать их, то “Рокетс” получит преимущество. Они сыграли лучше нас на быстрых отрывах. Нам нужно играть умнее, чтобы победить их», — приводит слова Поповича ESPN.

Отметим, что минувшее поражение стало первым для «Сан-Антонио», которое команда потерпела на домашнем паркете в нынешнем розыгрыше плей-офф.
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