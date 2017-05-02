Песчаная буря. Очередной дабл-дабл Джеймса и рекорд «Хьюстона»

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Новая встреча — старый сюжет

Сценарий

«Кливленд» первым решил задачу по выходу в следующий раунд и получил максимальное количество выходных перед очередной серией. По сути, «Кавальерс» слабо интересовало имя будущего соперника — при любом раскладе он автоматически получал статус аутсайдера. В итоге побороться за финал конференции команде Тайрона Лю предстоит с «Торонто», с прошлогодней встречи усилившимся Сержем Ибакой и Пи Джеем Такером.

Обновлённые «Рэпторс» пока не произвели должного впечатления на Леброна и компанию. «Кливленд» полностью контролировал ход первого поединка, удерживая двузначное преимущество на протяжении большей части встречи. Единственный момент в матче, когда хозяева пропустили солидный удар, произошёл в середине второй четверти: «Торонто» усилиями Кайла Лоури и Сержа Ибаки сотворили рывок 19−3, приблизившись на расстояние двух очков. Однако этот гандикап так и остался максимальным достижением подопечных Дуэйна Кейси.

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Трёхочковых Кевина Лава и Джей Ар Смита хватило для восстановления комфортного разрыва, после чего «Кливленд» уже не оборачивался назад. В дуэли звёздных дуэтов безоговорочную победу одержалиЛеброн Джеймс (35 очков, 10 подборов, 4 передачи) и Кайри Ирвинг (24 очка, 10 передач), впервые в этом плей-офф с полной серьёзностью отнёсшийся к обязанностям разыгрывающего. Что же касается бэккорта «Торонто», то сегодня он был лимитирован до 39 очков — результат который не может не устраивать Тайрона Лю, особенно в разрезе персональной защиты против Демара Дерозана — 116:105.

Герой

Сегодня Леброн был избавлен от лишней нагрузки в плане созидания моментов для своих партнёров, сосредоточившись на личной статистике. Джеймс чувствовал себя вполне комфортно, показав второй результат в этом плей-офф по общему количеству очков (35) и проценту попадания с игры (56,5%).

Не остались в тени

Кевин Лав — 18 очков, 9 подборов, Тристан Томпсон — 11 очков, 14 подборов, Пи Джей Такер — 13 очков, 11 подборов.

Цифры

После трёх четвертей Демар Дерозан имел «-29» по показателю плюс/минус. Закончил встречу лидер «Торонто» с ошеломляющим результатом «-32».

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Трёхочковый дождь «Хьюстона»

Сценарий

Если односторонний характер стартового поединка в серии «Кливленд» — «Торонто» ещё можно было предсказать, то произошедшее в Сан-Антонио едва ли подходило под описание большинства прогнозов. «Хьюстон» не просто перехватил преимущество своей площадки — «Рокетс» буквально смели грозного соперника, устроив настоящую песчаную бурю.

Проблемы для подопечных Грега Поповича начались уже в первой четверти, в которой хозяева пропустили 34 очка. На этом защитный кошмар для «Спёрс» не закончился. Во втором игровом отрезке «Хьюстон» отгрузил ещё 35 очков, при этом увеличив преимущество до катастрофической отметки «+30». Переломить игру или заставить соперника изменить рисунок во второй половине «Сан-Антонио» не удалось. «Рокетс» продолжили выжигать периметр, великолепно двигая мяч в нападении — 126:99.

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В идеальной картине, пожалуй, больше всего затерялась эффективность обороны «Хьюстона», что уже звучит забавно, учитывая репутацию Майка Д`Антони. Однако игрокам «Сан-Антонио» было не до смеха. 36,9% — худшая реализация бросков с игры в плей-офф за последние два года для «Спёрс». При этом ни один из игроков старта не преодолел даже эту скромную отметку. Совершенно другие цифры показали игроки «Хьюстона», 6 из которых завершили матч с двузначным количеством набранных очков.

Герой

Пожалуй, впервые в этом плей-офф Джеймс Харден (20 очков) вернулся к формуле, приносившей ему успех на протяжении всей «регулярки»: сначала движение мяча, затем — собственные броски. Если быть совсем точным, то сегодня у Джеймса на одну передачу больше, чем попыток с игры (14 против 13). Коэффициент ассистов к потерям (4,7) также не может не радовать болельщиков «Хьюстона».

Не остались в тени

Тревор Ариза — 23 очка, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, Кавай Леонард — 22 очка, 11 подборов, 6 передач, Клинт Капела — 20 очков, 13 подборов.

Цифра

22 — столько трёхочковых (в исполнении «Сан-Антонио») в плей-офф не забивала ни одна команда за всю историю чёрно-белого франчайза.

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