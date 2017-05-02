Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Сан-Антонио» в матче серии четвертьфинала НБА
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. «Хьюстон» в гостях нанес разгромное поражение «Сан-Антонио» со счетом 126:99 в первом матче серии четвертьфинала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Тревор Ариза (23 очка), выступавший в этом матче на позиции легкого форварда. Два игрока «Хьюстона» отметились дабл-даблами: центровой Клинт Капела (20 очков + 13 подборов) и лидер клуба атакующий защитник Джеймс Харден (20 очков + 14 передач). У гостей наибольшую результативность продемонстрировал легкий форвард Кауай Леонард, который также оформил
Вторая встреча серии пройдет 4 мая на площадке «Сан-Антонио».
В параллельном матче действующий чемпион НБА «Кливленд» дома победил «Торонто» — 116:105. Самым результативным в матче стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, в активе которого
Кроме того, Джеймс сравнялся с известным в прошлом тяжелым форвардом «Филадельфии», «Финикса» и «Хьюстона» Чарльзом Баркли (12-е место) по количеству
У гостей наибольшее число очков набрал разыгрывающий Кайл Лоури (20 очков + 11 передач), атакующий защитник Пи Джей Такер также отметился
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