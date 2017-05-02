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2 мая 2017, 9:02 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Сан-Антонио» в матче серии четвертьфинала НБА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. «Хьюстон» в гостях нанес разгромное поражение «Сан-Антонио» со счетом 126:99 в первом матче серии четвертьфинала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболисты Хьюстона в гостях победили со счетом 126:99. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Тревор Ариза (23 очка), выступавший в этом матче на позиции легкого форварда. Два игрока «Хьюстона» отметились дабл-даблами: центровой Клинт Капела (20 очков + 13 подборов) и лидер клуба атакующий защитник Джеймс Харден (20 очков + 14 передач). У гостей наибольшую результативность продемонстрировал легкий форвард Кауай Леонард, который также оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. При этом ни один игрок другой баскетболист «Сан-Антонио» не смог достигнуть отметки в 20 набранных очков.

Вторая встреча серии пройдет 4 мая на площадке «Сан-Антонио».

В параллельном матче действующий чемпион НБА «Кливленд» дома победил «Торонто» — 116:105. Самым результативным в матче стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Он сравнялся со знаменитым атакующим защитником «Лейкерс» Коби Брайантом по числу игр с 30 и более очками в плей-офф (88), по этому показателю баскетболисты занимают второе место.

Кроме того, Джеймс сравнялся с известным в прошлом тяжелым форвардом «Филадельфии», «Финикса» и «Хьюстона» Чарльзом Баркли (12-е место) по количеству дабл-даблов в плей-офф (92). Кроме Джеймса еще два игрока «Кливленда» сделали дабл-дабл: центровой Тристан Томпсон (11 очков + 14 подборов) и разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг (24 очка + 10 передач).

У гостей наибольшее число очков набрал разыгрывающий Кайл Лоури (20 очков + 11 передач), атакующий защитник Пи Джей Такер также отметился дабл-даблом (13 очков + 11 подборов). Следующая игра серии между клубами пройдет 4 мая, хозяином паркета снова будет «Кливленд».
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