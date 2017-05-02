Крах «Клипперс»

Наверное, высшая кармическая справедливость все-таки существует. По крайней мере, в нынешнем плей-офф. Почти всем командам, совершавшим не совсем обдуманные или просто ошибочные шаги в последние годы, наконец-то воздалось по заслугам. «Индиана», «Чикаго», «Атланта», а теперь и «Клипперс». Рано или поздно эти мучения должны были закончиться.

АВТОНЕКРОЛОГ

«Юта» — «Клипперс» — 4−3 (97:95, 91:99, 106:111, 105:98, 96:92, 93:98, 104:91).

Пять лет «Клипперс» ходили в фаворитах «Запада». За это время команде ни разу не удалось добраться даже до финала конференции. Конкуренция? В эти годы в финале играли «Оклахома», «Сан-Антонио» и даже «Мемфис» — на бумаге калифорнийцы были никак не слабее этих команд. Но каждый раз ожидания шли в разрез с реальностью. А с появлением оклендского монстра стандартно декларируемые заявления о походе за титулом стали выглядеть откровенным фарсом.

Серия с «Ютой» будто бы подытожила все проблемы, с которыми «Клипперс» сталкивались в последние годы. Здесь и короткая скамейка, и неумение навязать свою игру, и травмы ключевых исполнителей — повреждение уже в третьем матче получил Блэйк Гриффин.

Были ли «Джаз» однозначно сильнее? Нет. Более того, у них хватало собственных проблем, включая травму Руди Гобера уже на старте серии и отравление Гордона Хэйворда. И у «Клипперс» были шансы — не зря они всякий раз сравнивали счет в противостоянии. Но в итоге калифорнийцы проиграли без какой-либо драмы и скандала, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух, резко планирующий вниз.

После игры, показанной командой Дока Риверса в заключительном, седьмом матче, еще более удивительным кажется то, что им удалось победить в шестом поединке серии. Но тогда в Солт-Лейк-Сити в режим бога вошел Крис Пол. Оказалось, что это был последний прыжок смертельного раненого льва. В Лос-Анджелесе он не показал ничего — у лидера «Клипперс» просто не было сил, чтобы избегать оборонительных ловушек соперника и пристальной опеки попросту более крупного Джо Инглса.

И, как это было множество раз до этого, вновь оказалось, что у «парусников» нет запасного плана. Все, что они смогли предложить — это шальной кураж Джамала Кроуфорда и старание Деандре Джордана, но за этими индивидуальными попытками не стояло командной игры. Джей. Джей. Редик попросту растворился в концовке серии, лишь по одному разу попав в кольцо с игры в двух последних матчах. Все знают, в чем сила ветерана — он прекрасный снайпер типа «поймал и бросил». Казалось бы, уж в команде с таким разыгрывающим, как Пол, у Редика не должно быть нехватки возможностей для открытого броска. Но в последних матчах с «Ютой» он был вынужден пытаться создавать что-то самостоятельно — и это первый показатель того, что в игре «Клипперс» более-менее все пошло не так.

Но вопросы здесь даже не столько к Доку Риверсу-тренеру, сколько к Доку Риверсу-менеджеру. Это он виноват в том, что на решающий матч в старте на позиции форварда выходит Риверс-младший, которого тут же банально затолкали. За столько лет, имея на руках все главные составляющие, Док так и не сумел построить настоящего претендента, забивая платежку ветеранами разной степени сомнительности, которых сам же потом даже не выпускал на площадку в плей-офф. Всякий раз «Клипперс» под его руководством наступали на одни и те же грабли, вставали, отряхивались и делали вид, будто ничего не было, отказываясь признавать необходимость изменений. Но, похоже, на этот раз все действительно окончено.

Из игроков основной ротации действующие контракты есть на руках только у Джордана, 37-летнего Кроуфорда, младшего Риверса и Уэсли Джонсона — все остальные могут выйти на рынок свободных агентов уже будущим летом. И после стольких лет разочарований крайне маловероятно, что они решат собраться еще раз ради «последнего похода». Эти парни уже поступали так, и даже не раз, и мы знаем, чем это закончилось. Да, Крис Пол, скорее всего, подпишет с «Клипперс» «максималку» — не зря же он выбивал изменение возрастного порога в новом коллективном соглашении. Но где начнут сезон остальные остается загадкой. Гриффин в «Лейкерс», обмен Джордана — здесь возможны любые варианты. Да и не факт, что Док Риверс останется в команде. Даже такой далекий от баскетбола человек, как Стив Балмер, должен понимать, что пришла пора что-то менять.

Интересное совпадение, что заупокойную по почившим «Клипперс» провела именно «Юта» — клуб, все это время развивавшийся по совершенно иному пути. По ходу «Джазмены» ничем не удивили (разве что невероятной пользой ветеранов Джонсона и Диао), но они навязали сопернику свой темп и в очередной раз доказали, насколько же они эффективны в таком вязком, построенном на пик-н-роллах баскетболе. Это похоже на лучшие бои Кличко — никакого избиения, но наблюдая за методичными и выверенными ударами в исполнении чемпиона ты уже в третьем раунде понимаешь, чем все закончится.

Хватит ли этого в серии с «Голден Стэйт»? Благодаря расписанию плей-офф нам не придется долго ждать ответ. Пока же «Уорриорз» остаются явным фаворитом. И совершенно ясно, что «Юте» нужен, как минимум, полностью здоровый Руди Гобер, а не та его бледная тень, что мы видели в последних играх.

ЭФФЕКТ РОНДО

«Бостон» — «Чикаго» — 4−2 (102:106, 97:111, 104:87, 104:95, 108:97, 105:83).

Кто бы мне сказал перед началом этой серии, что именно Рондо станет ее ключевым фактором, — честно признаюсь, не поверил бы. Кто же знал, что он разберет игру «Бостона» лучше, чем все скауты «Чикаго» вместе взятые? В первых двух матчах порой возникало ощущение, что ветеран находится на шаг впереди самих «Кельтов», настолько мастерски он прочитывал их комбинации. И стоило ему получить травму — как «Быки» тут же рассыпались.

Оказалось, что именно Рондо с его умением вести игру и читать действия противника, делал «Чикаго» командой. Не знаю, что может быть показательнее этого момента из пятого матча, когда Дуэйн Уэйд просто стоит и смотрит, как Эйвери Брэдли отправляет мяч в кольцо.

«Бостон» перестроил свою игру по ходу серии, перейдя на игру более маленькой пятеркой, после того как Брэд Стивенс усадил на лавку Амира Джонсона, и это принесло свои плоды — прежде всего в атаке. «Селтикс» заиграли быстрее, появление на площадке Джеральда Грина позволило растянуть оборону «Чикаго», предоставив больше свободного пространства для Эла Хорфорда, Айзеи Томаса и Джея Краудера. Это помогло переломить ход серии, после чего Фред Хойберг запаниковал, начал тасовать состав, принимая все более странные решения вроде включения в старт Айзеи Кэнана, что окончательно погрузило «Буллз» в такой хаос, что их не спас бы даже Джимми Батлер.

Впрочем, дело здесь не только в травме Рондо и неуверенности Хойберга, который все ближе к тому, чтобы поставить крест на собственной карьере в НБА. Рыба, как известно, гниет с головы, и «Чикаго» поплатился за решения своего руководства на протяжении последних сезонов. Хотя достаточно и того, что эти ребята наворотили в нынешнем, начиная со ставки на стареющего Уэйда и заканчивая совершенно необъяснимым обменом ради Кэмерона Пэйна, просидевшего на лавке почти всю серию с «Бостоном».

Неудивительно, что болельщики «Буллз» прямо призывают к отставке всего менеджмента (а не одного Хойберга). Жаль только, что сам факт выхода в плей-офф, удачное начало и все та же травма Рондо позволят руководству прикрыть собственные промахи. В «Чикаго» ничего не изменится, как минимум, до тех пор, пока Батлеру это все окончательно не надоест, и он не сбежит туда, где ему предложат что-то большее, чем борьба за восьмое место, оставив после себя дымящиеся руины.

СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА

«Вашингтон» — «Атланта» — 4−2 (114:107, 109:101, 98:116, 101:111, 103:99, 115:99).

Если у вас еще были надежды на то, что Дуайт Ховард является игроком топ-уровня, после этой серии говорить о таком в серьез будет как-то даже неприлично. Нынешний Дуайт не показывает даже 50 процентов того, на что бы когда-то способен, и жалобы центрового на то, что Майк Буденхольцер усадил его на лавку, выглядят нелепицей. Ховард больше не доминирует в «краске», он слишком медленный, не выкладывается в обороне и порой будто намеренно выпадает из командной игры, будто бы вставая в позу «Почему вы меня игнорируете!». Уже сейчас понятно, что подписание с ним трехлетнего контракта — ошибка «Хокс».

Настоящее будущее «Атланты» — Деннис Шредер. Именно молодому немцу, а также Полу Миллсэпу принадлежит главная заслуга в том, что «Хокс» удалось растянуть серию с «Вашингтоном» на шесть матчей, ведь все могло закончиться гораздо быстрее. Первый раунд — объективный потолок нынешней «Атланты», хотя ее будущее и не кажется беспросветным. Здесь есть, вокруг кого строить команду, особенно, если удастся переподписать Миллсэпа и избавиться от нынешней версии Ховарда. Где-нибудь в Орландо его, наверное, до сих пор любят и ждут.

ПОЛУФИНАЛ «ВОСТОКА»: КАК ДАЛЕКО УОЛЛ ЗАТАЩИТ «УИЗАРДЗ»?

«Бостон» — «Вашингтон» — 1−0 (123:111).

Чтобы пройти «Атланту», «Вашингтону» хватило вдохновенной игры своих лидеров. Джон Уолл и Брэдли Бил наконец-то здоровы и демонстрируют такой уровень баскетбола, что того же Уолла в соцсетях не раз называли кандидатом на звание самого ценного игрока этого плей-офф (если бы такая награда существовала). Другое дело, что с «Бостоном» этого может оказаться недостаточно.

У каждой суперзвезды должен быть собственный знаковый момент. Теперь он есть и у Айзеи Томаса. Если вчера вы заходили в соцсети по ходу матча, то знаете, о чем речь. «Вашингтон» ударно начал встречу, сразу же рванув вперед и обеспечив себе комфортный задел. А потом разыгрывающий «Бостона» столкнулся с локтем Отто Портера, лишился переднего зуба и больше не промахивался с игры.

Другим ключевым эпизодом стала травма Маркиффа Морриса, чью важность для оборонительных схем «Уизардз» не нужно недооценивать. После его ухода с площадки Краудер и Хорфорд выдали свой, возможно, лучший матч в этом плей-офф, что не только обеспечило «Кельтам» камбек, но и позволило удержать преимущество в концовке встречи.