Чемпион НБА Пол Пирс завершил 19-летнюю карьеру игрока

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Сезон-2016/17 39-летний баскетболист провел в составе «Лос-Анджелес Клипперс». В воскресенье «Лос-Анджелес» уступил «Юте» в решающем матче серии первого раунда плей-офф и не смог пробиться в четвертьфинал.

В сентябре 2016 года Пирс объявил, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. Американский форвард, ставший чемпионом НБА в составе «Бостона», десять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">THANKU TO ALL MY NBA BROTHERS AND SISTERS ASSOCIATED WITH THE GAME A GAME IVE LOVED MY WHOLE LIFE BUT NOW TEADY FOR A NEW CHAPTER STAY TUNED</p>— Paul Pierce (@paulpierce34) <a href="https://twitter.com/paulpierce34/status/858842828268371969">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Спасибо всем моим братьям и сестрам, которые так или иначе связаны с баскетболом. Игрой, которую я любил всю жизнь, но теперь настало время для новой главы в моей жизни. Я благодарен всем болельщикам и журналистам, кто был рядом все это время, вы сделали меня таким, какой я есть», — написал Пирс в своем микроблоге в Twitter.

Пирс дебютировал в НБА в 1998 году в составе «Бостона», где провел 15 сезонов. Также баскетболист выступал за «Бруклин» и «Вашингтон».