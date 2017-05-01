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1 мая 2017, 9:52 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Чемпион НБА Пол Пирс завершил 19-летнюю карьеру игрока

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. Чемпион НБА и самый ценный игрок финала плей-офф сезона-2007/08 Пол Пирс завершил 19-летнюю карьеру игрока и поблагодарил болельщиков.

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Сезон-2016/17 39-летний баскетболист провел в составе «Лос-Анджелес Клипперс». В воскресенье «Лос-Анджелес» уступил «Юте» в решающем матче серии первого раунда плей-офф и не смог пробиться в четвертьфинал.

В сентябре 2016 года Пирс объявил, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. Американский форвард, ставший чемпионом НБА в составе «Бостона», десять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

«Спасибо всем моим братьям и сестрам, которые так или иначе связаны с баскетболом. Игрой, которую я любил всю жизнь, но теперь настало время для новой главы в моей жизни. Я благодарен всем болельщикам и журналистам, кто был рядом все это время, вы сделали меня таким, какой я есть», — написал Пирс в своем микроблоге в Twitter.

Пирс дебютировал в НБА в 1998 году в составе «Бостона», где провел 15 сезонов. Также баскетболист выступал за «Бруклин» и «Вашингтон».
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