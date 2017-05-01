«Бостон» повел в серии ¼ финала плей-офф с «Вашингтоном»

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Встреча, прошедшая на площадке «Бостона» в воскресенье, завершилась со счетом 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31) в пользу хозяев, у которых 33 очка набрал Айзея Томас, Эл Хорфорд сделал дабл-дабл (21 очко, 10 передач). У «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 27 очков, дабл-дабл на свой счет записали Отто Портер (16 очков, 11 подборов), Марчин Гортат (16 очков, 13 подборов) и Джон Уолл (20 очков, 16 передач).

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Бостоне 2 мая.