«Бостон» повел в серии ¼ финала плей-офф с «Вашингтоном»
МОСКВА, 1 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты «Бостона» обыграли «Вашингтон» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА.
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Встреча, прошедшая на площадке «Бостона» в воскресенье, завершилась со счетом 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31) в пользу хозяев, у которых 33 очка набрал Айзея Томас, Эл Хорфорд сделал
Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Бостоне 2 мая.
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