«Юта» выиграла 7-й матч серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал конференции
«Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче первого раунда
плей-офф Западной конференции НБА.
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Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в
Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 26 очков. Деррик Фэйворс оформил
Таким образом, «Юта» выиграла серию со счётом 4−3 и вышла в полуфинал конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
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