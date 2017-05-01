«Юта» выиграла 7-й матч серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал конференции

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Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 104:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 26 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов, Джордж Хилл набрал 17 очков. У «Клипперс» 24 очка и 17 подборов в свой актив записал Деандре Джордан, 20 очков на счету Джамала Крофуорда.

Таким образом, «Юта» выиграла серию со счётом 4−3 и вышла в полуфинал конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».