Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29604979/
1 мая 2017, 1:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Юта» выиграла 7-й матч серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал конференции

«Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА.

Юта Джаз обыграл Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> в седьмом матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Западной конференции <span class=error>НБА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 104:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 26 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов, Джордж Хилл набрал 17 очков. У «Клипперс» 24 очка и 17 подборов в свой актив записал Деандре Джордан, 20 очков на счету Джамала Крофуорда.

Таким образом, «Юта» выиграла серию со счётом 4−3 и вышла в полуфинал конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов