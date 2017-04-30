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30 апреля 2017, 22:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

33 очка Томаса помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон» и повести в серии 1−0

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграли «Вашинтон Уизардс» со счётом 123:111 в первом матче серии второго раунда плей-офф.

Бостон <span class=error>Селтикс</span> на своей площадке обыграли <span class=error>Вашинтон</span> Уизардс со счётом 123:111 в первом матче серии второго раунда <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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«Вашингтон» лучше начал матч и в первой четверти оторвался на 14 очков, но уже к большому перерыву разница сократилась до «+5» в пользу «Уизардс». В третьей четверти «Селтикс» разгромили соперников «+20» и обеспечили себе задел. В заключительном отрезке гости смогли сократить отставание, но не более того.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас, на счету которого 33 очка. Брэдли Бил из «Вашингтона» набрал 27 очков. Центровой «Бостона» Эл Хорфорд остановился в шаге от трипл-дабла с 21 очком, 10 передачами и 9 подборами.

«Бостон» повёл в серии 1−0.
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