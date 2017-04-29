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29 апреля 2017, 11:48 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Клипперс» одолели «Юту» и сравняли счет в серии первого раунда

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли гостевое поражение «Юте Джаз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 98:93 (20:22, 27:23, 31:25, 20:23) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 29 очков; дабл-дабл оформил Деандре Джордан (13 очков + 18 подборов). Наибольшее количество очков «Юте» принес Гордон Хэйуорд — 31.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий седьмой матч противостояния пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе.
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