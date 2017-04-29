«Клипперс» одолели «Юту» и сравняли счет в серии первого раунда
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли гостевое поражение «Юте Джаз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий седьмой матч противостояния пройдет в воскресенье в
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