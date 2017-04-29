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29 апреля 2017, 11:42 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» и «Вашингтон» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где сыграют между собой.

Баскетболисты Бостон Селтикс и Вашингтон Уизардс вышли в четвертьфинал плей-офф НБА где сыграют между собой. Увеличить
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В пятницу состоялись шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф. «Бостон» на выезде переиграл «Чикаго» со счетом 105:83 (30:23, 24:18, 34:18, 17:24). В составе победителей самым результативным стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка. Аналогичное количество очков «Буллз» принес Джимми Батлер. «Бостон» победил в серии 4−2, отыгравшись со счета 0−2.

В другом противостоянии «Вашингтон» нанес гостевое поражение «Атланте» — 115:99 (30:23, 35:23, 24:36, 26:17). В стане «Уизардс» 42 очка заработал Джон Уолл. У хозяев дабл-дабл оформили Пол Миллсэп (31 очко + 10 подборов) и Деннис Шрёдер (26 очков + 10 передач).

«Вашингтон» выиграл серию до четырех побед (4−2) и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретится с «Бостоном».
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