«Бостон» и «Вашингтон» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

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В пятницу состоялись шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф. «Бостон» на выезде переиграл «Чикаго» со счетом 105:83 (30:23, 24:18, 34:18, 17:24). В составе победителей самым результативным стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка. Аналогичное количество очков «Буллз» принес Джимми Батлер. «Бостон» победил в серии 4−2, отыгравшись со счета 0−2.

В другом противостоянии «Вашингтон» нанес гостевое поражение «Атланте» — 115:99 (30:23, 35:23, 24:36, 26:17). В стане «Уизардс» 42 очка заработал Джон Уолл. У хозяев дабл-дабл оформили Пол Миллсэп (31 очко + 10 подборов) и Деннис Шрёдер (26 очков + 10 передач).