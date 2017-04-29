«Бостон» и «Вашингтон» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где сыграют между собой.
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В пятницу состоялись шестые матчи в двух сериях первого раунда
В другом противостоянии «Вашингтон» нанес гостевое поражение «Атланте» — 115:99 (30:23, 35:23, 24:36, 26:17). В стане «Уизардс» 42 очка заработал Джон Уолл. У хозяев
«Вашингтон» выиграл серию до четырех побед (4−2) и вышел в четвертьфинал
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