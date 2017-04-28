«Милуоки» проведет выставочные матчи в Греции в 2018 году
Во время предсезонной подготовки в 2018 году «Милуоки» отправится в Грецию, где проведет несколько выставочных матчей, сообщает Eurohoops. Ожидается, что соперниками «Бакс» станут «Олимпиакос» и «Панатинаикос».
Напомним, что главной звездой клуба является греческий форвард Яннис Адетокунбо. 22-летний баскетболист выступает за «Милуоки» с 2013 года, а в этом сезоне провел 80 игр в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал по 22,9 очка, делал 8,8 подбора и 5,4 передачи за игру.
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