«Милуоки» проведет выставочные матчи в Греции в 2018 году

Напомним, что главной звездой клуба является греческий форвард Яннис Адетокунбо. 22-летний баскетболист выступает за «Милуоки» с 2013 года, а в этом сезоне провел 80 игр в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал по 22,9 очка, делал 8,8 подбора и 5,4 передачи за игру.