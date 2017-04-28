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28 апреля 2017, 20:47 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Ларри Берд покинет пост президента «Индианы»

Президент «Индианы» Ларри Берд покинет свой пост по окончании контракта, сообщает Sports.yahoo. Его заменит генеральный менеджер клуба Кевин Притчард. Берд продолжит работать с клубом в качестве консультанта.

Президент Индианы <span class=error>Ларри</span> <span class=error>Берд</span> покинет свой пост по окончании контракта. Увеличить
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Отмечается, что Берд покидает клуб в сложный момент — летом 2018 года истекает контракт звезды клуба Пола Джорджа. Таким образом, у «Индианы» встанет вопрос — продлевать с ним соглашение или пытаться как можно удачнее его обменять.
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