Ларри Берд покинет пост президента «Индианы»
Президент «Индианы» Ларри Берд покинет свой пост по окончании контракта, сообщает Sports.yahoo. Его заменит генеральный менеджер клуба Кевин Притчард. Берд продолжит работать с клубом в качестве консультанта.
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Отмечается, что Берд покидает клуб в сложный момент — летом 2018 года истекает контракт звезды клуба Пола Джорджа. Таким образом, у «Индианы» встанет вопрос — продлевать с ним соглашение или пытаться как можно удачнее его обменять.
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