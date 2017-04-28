«Сан-Антонио» победил «Мемфис» и вышел в четвертьфинал плей-офф

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Игра, прошедшая в четверг в Мемфисе, закончилась победой гостей — 103:96 (24:22, 21:28, 30:24, 28:22).

В составе победителей самым результативным оказался Кавай Ленард, набравший 29 очков; дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж (17 очков + 12 подборов). Наибольшее количество очков хозяевам принес Майк Конли — 26; дабл-дабл в активе Зака Рэндольфа (13 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Спёрс», которые в четвертьфинале сыграют с «Хьюстоном», одолевшим в пяти матчах «Оклахому-Сити».