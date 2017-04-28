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28 апреля 2017, 9:30 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Сан-Антонио» победил «Мемфис» и вышел в четвертьфинал плей-офф

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» нанесли гостевое поражение «Мемфис Гризлис» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышли в четвертьфинал.

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Игра, прошедшая в четверг в Мемфисе, закончилась победой гостей — 103:96 (24:22, 21:28, 30:24, 28:22).

В составе победителей самым результативным оказался Кавай Ленард, набравший 29 очков; дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж (17 очков + 12 подборов). Наибольшее количество очков хозяевам принес Майк Конли — 26; дабл-дабл в активе Зака Рэндольфа (13 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Спёрс», которые в четвертьфинале сыграют с «Хьюстоном», одолевшим в пяти матчах «Оклахому-Сити».

В другом противостоянии первого раунда плей-офф «Торонто» в гостях обыграл «Милуоки» — 92:89 (28:24, 23:14, 23:23, 18:28). Счет в серии стал 4−2, и «Рэпторс» шагнули в четвертьфинал. Их следующим соперником будет «Кливленд», который в четырех встречах оказался сильнее «Индианы».
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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Бостон» выиграл на своей площадке у «Чикаго» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии. Встреча завершилась со счетом 108:97.
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