«Сан-Антонио» победил «Мемфис» и вышел в четвертьфинал плей-офф
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» нанесли гостевое поражение «Мемфис Гризлис» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышли в четвертьфинал.
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Игра, прошедшая в четверг в Мемфисе, закончилась победой гостей — 103:96 (24:22, 21:28, 30:24, 28:22).
В составе победителей самым результативным оказался Кавай Ленард, набравший 29 очков;
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Спёрс», которые в четвертьфинале сыграют с «Хьюстоном», одолевшим в пяти матчах «Оклахому-Сити».
В другом противостоянии первого раунда
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