«Бостон» победил «Чикаго» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд, набравший 26 очков. В составе «Бостона» больше всех набрали Эвери Брэдли и Айзея Томас (по 24 очка).

Счет в серии до четырех побед между «Бостоном» и «Чикаго» стал 3−2.

Шестая игра между командами пройдет на домашней арене «Чикаго» в ночь на субботу.