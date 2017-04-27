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27 апреля 2017, 9:51 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Бостон» победил «Чикаго» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Бостон» выиграл на своей площадке у «Чикаго» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии. Встреча завершилась со счетом 108:97.

Счет в серии до четырех побед между Бостоном и Чикаго стал 3−2. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд, набравший 26 очков. В составе «Бостона» больше всех набрали Эвери Брэдли и Айзея Томас (по 24 очка).

Счет в серии до четырех побед между «Бостоном» и «Чикаго» стал 3−2.

Шестая игра между командами пройдет на домашней арене «Чикаго» в ночь на субботу.
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