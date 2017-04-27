«Вашингтон» выиграл 5-й матч серии с «Атлантой», Бил набрал 27 очков
«Вашингтон Уизардс» победил «Атланту Хоукс» в пятом матче первого раунда
плей-офф НБА.
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Встреча состоялась на арене «Веризон-центр» в Вашингтоне и завершилась со счётом 103:99 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Джон Уолл оформил
«Уизардс» повели в серии со счётом 3−2.
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