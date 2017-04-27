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27 апреля 2017, 9:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» выиграл 5-й матч серии с «Атлантой», Бил набрал 27 очков

«Вашингтон Уизардс» победил «Атланту Хоукс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА.

Вашингтон Уизардс победил Атланту <span class=error>Хоукс</span> в пятом матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча состоялась на арене «Веризон-центр» в Вашингтоне и завершилась со счётом 103:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач. Отто Портер записал себе в актив 17 очков. За «Атланту» 29 очков и 11 передач набрал Деннис Шрёдер, у Пола Миллсэпа — 21 очко и 11 подборов.

«Уизардс» повели в серии со счётом 3−2.
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«Бостон» победил «Чикаго» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

«Бостон» победил «Чикаго» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Бостон» выиграл на своей площадке у «Чикаго» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии. Встреча завершилась со счетом 108:97.
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