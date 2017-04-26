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26 апреля 2017, 18:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Риверс останется главным тренером «Клипперс» даже при поражении от «Юты»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не намерено увольнять главного тренера Дока Риверса даже в случае поражения от «Юта Джаз» в первом раунде плей-офф. Владелец команды Стив Баллмер полностью доверяет нынешнему наставнику, сообщает The Vertical.

Руководство Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> не намерено увольнять главного тренера Дока <span class=error>Риверса</span> даже в случае поражения от Юта Джаз в первом раунде <nobr>плей-офф.</nobr> Владелец команды <span class=error>Стив</span> <span class=error>Баллмер</span> полностью доверяет нынешнему наставнику сообщает The Vertical. Увеличить
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После пяти матчей серии «Клипперс» уступают 2−3, и следующая встреча состоится на площадке «Юты» 28 апреля. В прошлом сезоне «Клипперс» также выбыли из плей-офф в первом раунде, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 2−4. Годом ранее они дошли до второго раунда.
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