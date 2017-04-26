Риверс останется главным тренером «Клипперс» даже при поражении от «Юты»

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После пяти матчей серии «Клипперс» уступают 2−3, и следующая встреча состоится на площадке «Юты» 28 апреля. В прошлом сезоне «Клипперс» также выбыли из плей-офф в первом раунде, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 2−4. Годом ранее они дошли до второго раунда.