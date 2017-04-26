Риверс останется главным тренером «Клипперс» даже при поражении от «Юты»
Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не намерено увольнять главного тренера Дока Риверса даже в случае поражения от «Юта Джаз» в первом раунде
плей-офф. Владелец команды Стив Баллмер полностью доверяет нынешнему наставнику, сообщает The Vertical.
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После пяти матчей серии «Клипперс» уступают 2−3, и следующая встреча состоится на площадке «Юты» 28 апреля. В прошлом сезоне «Клипперс» также выбыли из
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