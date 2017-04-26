182 игрока выставили свои кандидатуры на драфт НБА 2017 года
182 игрока официально выставили свои кандидатуры на драфт НБА этого года, сообщает официальный сайт лиги.
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Это рекордный показатель за всю историю проведения драфтов. Предыдущее высшее достижение в 162 баскетболиста было установлено в прошлом году.
Из 182 претендентов 137 обучались в американских вузах США, а 45 ранее выступали только за пределами США. При этом игроки, которые не подписали контракты с агентами, могут до 24 мая отказаться от участия в драфте и вернуться в свои вузы.
Драфт НБА состоит из двух раундов, в каждом из которых 30 команд лиги выбирают по одному баскетболисту. Таким образом, всего может быть выбрано 60 игроков.
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