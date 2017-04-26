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26 апреля 2017, 13:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

182 игрока выставили свои кандидатуры на драфт НБА 2017 года

182 игрока официально выставили свои кандидатуры на драфт НБА этого года, сообщает официальный сайт лиги.

182 игрока официально выставили свои кандидатуры на <span class=error>драфт</span> <span class=error>НБА</span> этого года сообщает официальный сайт лиги. Увеличить
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Это рекордный показатель за всю историю проведения драфтов. Предыдущее высшее достижение в 162 баскетболиста было установлено в прошлом году.

Из 182 претендентов 137 обучались в американских вузах США, а 45 ранее выступали только за пределами США. При этом игроки, которые не подписали контракты с агентами, могут до 24 мая отказаться от участия в драфте и вернуться в свои вузы.

Драфт НБА состоит из двух раундов, в каждом из которых 30 команд лиги выбирают по одному баскетболисту. Таким образом, всего может быть выбрано 60 игроков.
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