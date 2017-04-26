Беверли укротил Уэстбрука, «Сан-Антонио» и «Юта» повели в сериях

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Беверли vs Уэстбрук

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 105:99

Сценарий

«Оклахома-Сити» сопротивлялась до последнего, но «Хьюстон» довершил начатое. Пятый матч серии стал противостоянием двух героев — Расселла Уэстбрука и… Патрика Беверли. Нет, вам не показалось. Героем можно считать именно Беверли, великолепно отрабатывавшего в обороне против Расса на большем протяжении встречи.

В четвёртой четвери Беверли не позволял Уэстбруку забить вплоть до отметки 02:14, фактически предрешив исход матча. Заключительный игровой отрезок Расселл вряд ли может занести себе в актив — 9 очков, при этом лишь 2 броска из 9 пришлись в цель. Да и в целом по всей встрече цифры удивительные — Беверли опекал Уэстбрука в 38 случаях, ограничив его результативность 0,71 очка за владение.

А что Джеймс Харден, спросите вы? Нет, он своё дело тоже сделал — на чужой половине площадки. Борода набрал 34 очка и стал самым результативным игроком техасцев.

Герой

Уэстбрук набрал 47 очков, совершил 11 подборов и отдал 9 передач. Но для победы этого не хватило. И это при том бешеном сопротивлении, которое ему оказывал Беверли! Возможно, мы стали свидетелями зарождения нового соперничества, и Хардену с его нежеланием пахать в обороне в нём место не найдётся.

Цифра

37,4 очка, 11,6 подбора, 10,8 передачи — такова средняя статистика Уэстбрука в пяти матчах серии с «Хьюстоном». Поразительно!

Старый конь борозды не портит

«Сан-Антонио» — «Мемфис» 116:103

Сценарий

«Мемфис» достойно сопротивлялся «Сан-Антонио» в пятом матче серии, но техасцы всё же взяли важную победу в родных стенах. Важную не только с точки зрения развития серии (два подряд гостевых поражения стали неожиданностью и для самих игроков Грега Поповича), но и с точки зрения психологии.

Лучшим в составе «Гриззлиз» стал Майк Конли (26 очков), но один он команду не вытянул. У Марка Газоля и Зака Рэндольфа явно был неудачный день. У «Спёрс» можно выделить сразу нескольких игроков. Продуктивен был Кавай Леонард (28 очков, 6 передач), рекорд результативности в плей-офф установил Патрик Миллз (20 очков, 5 из 7 из-за дуги), привычно полезно действовал Тони Паркер (16 очков и 6 передач).

Герой.

Но героем стал Ману Джинобили. 39-летний аргентинец в отведённые ему 17 минут отработал максимально полезно, набрав 10 очков, отдав 3 передачи, а также совершив 2 подбора, 3 перехвата и блок-шот.

«Я от него устал. Когда он завершит карьеру, пусть возвращается в Аргентину. Я даже на трибунах его видеть не хочу», — признался главный тренер «Мемфиса» Дэвид Физдейл после матча. Его можно понять, Ману не раз и не два становился главной причиной поражений команд Физдейла.

Цифра

Ещё больше уважения выступление Джинобили вызывает, если заглянуть в статистику. На протяжении предыдущих четырёх матчей серии Ману не набрал ни единого очка (0 из 15 с игры). Зато в пятой встрече отыгрался сполна.

В ритме «Джаз»

«Клипперс» — «Юта» 92:96

Сценарий

Обескровленные потерей Блейка Гриффина «Клипперс» не смогли справиться с’Ютой, в состав которой вернулся Руди Гобер. Первая половина встречи прошла ровно, но гости всё же выиграли ее с преимуществом в 3 очка. Вряд ли кто-то поставил бы на «Джаз» именно в тот момент — 20 тысяч зрителей на трибунах здорово поддерживали калифорнийцев, да и у игроков проблем не возникало — в кои-то веки даже Джей Джей Редик проснулся (за весь матч он наберёт 26 очков).

Но в третьей четверти гости нарастили преимущество. Причём сделали это фактически без разыгрывающего. Атаки поочерёдно развивали Джо Инглс, Родни Худ и Джо Джонсон.

Заключительный отрезок превратился в зрелищную перестрелку, победителем из которой вышли «Джаз» во главе с всё тем же Джонсоном и выдавшим очередной яркий матч Гордоном Хэйвордом (27 очков и 8 подборов).

Герой

Джо Джонсон. Именно два его попадания в концовке встречи вывели «Юту» вперёд в серии. Джо набрал «всего» 16 очков, но именно его хладнокровие позволило «Джаз» рассчитывать на завершение первого раунда уже в следующем матче.

Цифра