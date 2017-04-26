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26 апреля 2017, 9:34 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Юта» обыграла «Клипперс» в 5-м матче и повела в серии первого раунда плей-офф

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Юты» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.

Юта обыграла Клипперс в 5-м матче и повела в серии первого раунда плей-офф - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 96:92 (19:21, 27:22, 18:15, 32:34). Самым результативным игроком в составе победителей стал Гордон Хэйуорд, набравший 27 очков и сделавший 8 подборов. Дабл-дабл у Руди Гобера (11 очков и 11 подборов). У «Клипперс» выделились Крис Пол (28 очков) и Джей Джей Редик (26 очков). Дабл-дабл сделал Деандре Джордан (14 очков и 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Юты». Шестой матч пройдет 28 апреля на паркете «Юты» в Солт-Лейк-Сити. Победителя в этой серии в следующем раунде плей-офф ждет встреча с «Голден Стэйт».
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