«Юта» обыграла «Клипперс» в 5-м матче и повела в серии первого раунда плей-офф

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Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 96:92 (19:21, 27:22, 18:15, 32:34). Самым результативным игроком в составе победителей стал Гордон Хэйуорд, набравший 27 очков и сделавший 8 подборов. Дабл-дабл у Руди Гобера (11 очков и 11 подборов). У «Клипперс» выделились Крис Пол (28 очков) и Джей Джей Редик (26 очков). Дабл-дабл сделал Деандре Джордан (14 очков и 12 подборов).