«Юта» обыграла «Клипперс» в 5-м матче и повела в серии первого раунда плей-офф
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Юты» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.
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Встреча, прошедшая во вторник в
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Юты». Шестой матч пройдет 28 апреля на паркете «Юты» в
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