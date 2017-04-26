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26 апреля 2017, 9:23 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Сан-Антонио» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф с «Мемфисом»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Мемфис» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.

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Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Антонио, завершилась победой хозяев паркета со счетом 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27). Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Ленард, набравший 28 очков. В составе «Мемфиса» 26 очков набрал Майк Конли.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сан-Антонио». Шестой матч пройдет 27 апреля в Мемфисе. Победителя в этой серии в следующем раунде плей-офф ждет встреча с «Хьюстоном».
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