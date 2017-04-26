«Сан-Антонио» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф с «Мемфисом»

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Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Антонио, завершилась победой хозяев паркета со счетом 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27). Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Ленард, набравший 28 очков. В составе «Мемфиса» 26 очков набрал Майк Конли.