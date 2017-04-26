«Сан-Антонио» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф с «Мемфисом»
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Мемфис» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.
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Встреча, прошедшая во вторник в
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сан-Антонио». Шестой матч пройдет 27 апреля в Мемфисе. Победителя в этой серии в следующем раунде
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