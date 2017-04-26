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26 апреля 2017, 9:22 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Хьюстон» обыграл «Оклахома-Сити» в 5-м матче и вышел во второй раунд плей-офф

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстона» обыграли «Оклахома-Сити» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышли в следующий круг турнира.

Хьюстон обыграл Оклахома-Сити в 5-м матче и вышел во второй раунд плей-офф - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Хьюстоне, завершилась победой хозяев паркета со счетом 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. 22 очка у Луиса Уильямса. В составе «Оклахома-Сити» выделился Расселл Уэстбрук, которому не хватило одной передачи для трипл-дабла: 47 очков, 11 подборов, 9 передач.

«Хьюстон» выиграл серию со счетом 4−1. В следующем раунде плей-офф клуб ждет встреча с победителем в паре «Сан-Антонио» — «Мемфис».
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