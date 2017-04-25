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25 апреля 2017, 9:42 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт» обыграли «Портленд» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вышли в следующий раунд.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Портленде, завершилась победой гостей со счетом 128:103 (45:22, 27:26, 34:32, 22:23). Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 37 очков и сделавший 8 передач и 7 подборов. В «Портленде» выделился Дамиан Лиллард, у которого 34 очка.

Серия завершилась победой «Голден Стэйт» со счетом 4−0. В следующем раунде клуб сыграет с победителем в паре «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта», счет в этой серии после четырех матчей равный — 2−2.
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