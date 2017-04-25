«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Портленде, завершилась победой гостей со счетом 128:103 (45:22, 27:26, 34:32, 22:23). Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 37 очков и сделавший 8 передач и 7 подборов. В «Портленде» выделился Дамиан Лиллард, у которого 34 очка.

Серия завершилась победой «Голден Стэйт» со счетом 4−0. В следующем раунде клуб сыграет с победителем в паре «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта», счет в этой серии после четырех матчей равный — 2−2.