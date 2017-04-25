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25 апреля 2017, 9:40 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Торонто» одолел «Милуоки» в 5-й игре серии, несмотря на 30 очков Адетокунбо

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Торонто» обыграли «Милуоки» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.

Торонто одолел Милуоки в 5-й игре серии несмотря на 30 очков Адетокунбо - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Канаде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20). Дабл-дабл в составе победителей сделал Кайл Лоури (16 очков и 10 передач). 25 очков набрал Норман Пауэлл.

В составе «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо (30 очков и 9 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 27 апреля в Милуоки. Победитель в этой паре в следующем раунде сыграет с «Кливлендом».
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