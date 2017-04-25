«Торонто» одолел «Милуоки» в 5-й игре серии, несмотря на 30 очков Адетокунбо
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Торонто» обыграли «Милуоки» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА и вышли вперед в серии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в понедельник в Канаде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20).
В составе «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо (30 очков и 9 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 27 апреля в Милуоки. Победитель в этой паре в следующем раунде сыграет с «Кливлендом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter