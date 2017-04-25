Дабл-дабл Ховарда помог «Атланте» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Атланты» обыграли «Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА и сравняли счет в серии.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Атланте, завершилась победой хозяев со счетом 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24).
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 26 апреля в Вашингтоне.
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