Дабл-дабл Ховарда помог «Атланте» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Атланте, завершилась победой хозяев со счетом 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24). Дабл-дабл в составе победителей сделал Дуайт Ховард (16 очков и 15 подборов). У Пола Миллсэпа 19 очков, 9 подборов и 7 передач. В составе «Вашингтона» выделился Джон Уолл — 22 очка и 10 передач. 32 очка набрал Брэдли Бил.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 26 апреля в Вашингтоне.