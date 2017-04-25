Кевин Бойл: Тактика слива сезона убивает профессиональный спорт

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В минувшие выходные Москву посетил известный баскетбольный тренер Кевин Бойл. Лучший тренер США 2011 года (Naismith Coach of the Year) воспитал целую плеяду звезд НБА. Он является единственным тренером в мире, чьи воспитанники были выбраны под первым или вторым номерами драфта НБА два года подряд (№ 1 Кайри Ирвинг в 2011 году и № 2 Майкл Кидд-Гилкрист в 2012 году).

В России Бойл провел мастер-класс для молодых баскетболистов и поделился секретами своего успеха с корреспондентами «Известий» Тимуром Ганеевым и Александром Невзгодой.

— Какова основная цель вашего визита в Россию?

— Я приехал сюда для того, чтобы провести мини-лагерь для молодых баскетболистов от лица Montverde Academy. Наша академия была названа лучшей спортивной школой за последние 10 лет. Посудите сами: Бен Симмонс, Д’Анджело Расселл, Джоэль Эмбиид. Три человека из топ-3 игроков драфта вышли из нашей академии за три года. До этого моими воспитанниками были Кайри Ирвинг (игрок «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА. — «Известия») и Майкл Кидд-Гилкрист (игрок «Шарлотт Хорнетс». — «Известия»). У нас учатся дети из более чем 80 стран по различным видам спорта: пляжный волейбол, футбол, бейсбол, легкая атлетика.

— Сколько человек приняло участие в московском лагере?

— Около 150. У вас очень способные ребята. Если они не сбавят требований к себе, то российский баскетбол ждет светлое будущее.

— В других странах больше народу набираете?

— Две недели назад мы были в Бразилии, там пришло тоже около 150 человек. Интерес к баскетболу там очень высокий. В Китае по первому зову пришло 500 детей, но с их подъемом баскетбола — это средний показатель. Мы не уделяем большого внимания рекламе потому, что во многих странах мира знают про нашу академию. Лучшая реклама — это наши выпускники, среди которых много известных игроков.

— В чем основное различие в подготовке между американскими игроками и европейскими?

— Я вижу разницу в скорости действий на площадке с мячом и без него. Это необязательно лучше или гарантирует победу, это просто значительно меняет стиль игры. Европейцы, приезжая в НБА, долго перестраиваются к тем скоростям, которые используются на паркете. Наоборот, американцы, попадая в европейские чемпионаты, часто выбиваются из ритма, так как привыкли к другой игре.

— Количество иностранцев в НБА в этом году — рекордное за всю историю. Насколько сейчас развит баскетбол за пределами США?

— Это отличная тенденция! НБА становится всё более глобальной, что накладывает определенный отпечаток и на наших игроков. Всем нашим детям я говорю: «Почти треть игроков в НБА — не из США. Не думайте, что у вас преимущество просто потому, что вы родились и играете тут. Наоборот, вам нужно работать еще больше, чтобы стать профи».

— Кого из иностранцев вы бы выделили?

— Конечно же, Дражена Петровича (хорватский баскетболист, игравший в НБА в начале 1990-х. — «Известия»), ведь он играл в «Нью-Джерси», откуда я родом. Он в одиночку мог обыгрывать команды. Также я был впечатлен талантами Яо Мина (китайский баскетболист, первый номер драфта 2002 года. — «Известия»). У нас в академии есть канадский игрок — Эр Джей Бэрретт, который наверняка будет в пятерке лучших новичков НБА в 2019 году.

— Вы с свое время играли в Университете Сетон-Холл. Что изменилось в НСАА за прошедшие 20 лет?

— Трехочковые броски стали самым грозным оружием. В наше время не так часто бросали издали. Плюс скорости стали еще выше. Также стоить отметить, что в наше время центровые игроки были более разносторонне развитые. Шакил О'Нил мог защищаться на периметре против маленьких игроков.

— Четыре раза вас приглашали главным тренером в один из самых известных лагерей для молодых игроков в мире — Nike Brand Classic. Там вам удалось потренировать Леброна Джеймса. Что делает его великим игроком?

— Ответ однозначный — желание соревноваться и инстинкт убийцы. Очень часто игроки, которые попали в профи, перестают развиваться, считая, что достигли достаточного уровня. Ну это как в любой другой работе: я получил должность — мне достаточно. С Леброном всё немного иначе: у него нет границы, возле которой можно остановиться.

— Следите ли вы за российским баскетболом и российскими баскетболистами?

— К сожалению, я очень мало знаком с российскими игроками. Мы много отсматриваем записи тех игроков, которые хотят попасть к нам в академию, но это моя обязанность. На матчах Евролиги я опять же не был, но отчетливо вижу те плюсы, которые есть у европейских игроков.

— И Тимофея Мозгова вы не знаете?

— Я слышал про него просто потому, что он играет в одной команде с Д'Анджело Расселлом («Лос-Анджелес Лейкерс». — «Известия»).

— Какая команда будет фаворитом в НБА в ближайшее время?

— «Филадельфия Сиксерс». Россыпь талантов во главе с двумя из десяти потенциально лучших игроков НБА (Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид. — «Известия»). Опять же тут должно сработать одно условие — все они должны будут избежать травм.

— Какие вещи вам кажутся недопустимыми в НБА?

— Есть два момента, которые я просто ненавижу. Первый — я ненавижу тактику «слива» сезона для того, чтобы получить более высокие номера драфта на следующий сезон. Я ненавижу это, но не понимаю, как это можно остановить. Такая тактика хороша для бизнеса, но это просто убивает спорт.

Второй момент — это так называемый отдых для игроков. Не понимаю, как профи могут отдыхать во время игр, за которые им полагаются колоссальные деньги. Майкл Джордан играл каждый год по 82 матча, Джон Стоктон и думать не смел о том, чтобы пропустить матч по какой-либо причине. Проблема в том, что вокруг профессиональных баскетболистов очень много «советчиков». Родители постоянно высчитывают, чтобы их ребенок сыграл 13 лет, а не 11. Агенты хотят, чтобы их клиенты получили контракт в 150 млн, а не в 130. Я лично не вижу разницы в этих числах.

— Почему европейские разыгрывающие не так востребованы в НБА и менее обучены, чем американские?

— Я вижу основную причину в том, что в США, особенно в НСАА, команды более настроены на прессинг, разыгрывающие должны быстрее принимать решение и в целом быть более резкими. Нашим «маленьким» достаточно немного пространства, чтобы освободиться от соперника. Плюс к этому в НБА нечего делать без высококлассного ведения мяча. Лучшие защитники НБА — Кайри Ирвинг и Джон Уолл — необыкновенно резкие и непревзойденные дриблеры. Современная тенденция сводится к тому, что разыгрывающие становятся всё больше и больше. Яркий тому пример — Чонси Биллапс (чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс». — «Известия»), который часто пользовался своей массой для движения с мячом. Классических разыгрывающих типа Раджона Рондо или Криса Пола становится всё меньше.

— Какое качество сейчас ценится более всего?

— Способность играть на всех позициях. Я считаю, что основная причина, по которой «Кливленд» в прошлом году обыграл «Голден Стейт», — это умение Тристана Томпсона защищаться против реактивных защитников «Воинов». При разменах он легко мог защищаться против и Стефа Карри, и Клея Томпсона. Такое качество очень хорошо развивается именно среди команд НСАА. Там достаточно любой возможности, чтобы игрок бросил мяч по кольцу, поэтому все игроки учатся защищаться на каждой позиции. Я уверен, что совсем скоро европейские игроки придут к этому пониманию.

— Кто был самым ценным игроком регулярного сезона в НБА?

— Я бы хотел, чтобы назвали Кавая Леонарда (игрок «Сан-Антонио Сперс». — «Известия»), но этого не будет. Расселл Уэстбрук (игрок «Оклахома-Сити Тандер». — «Известия») выдал невероятные статистические данные в этом году, которые в нынешнее время просто невозможны. Джеймс Харден (игрок «Хьюстон Рокетс». — «Известия») создал вокруг себя отличную атмосферу, став настоящим лидером не самого звездного коллектива, который получил новый вектор в развитии. В таком порядке я бы выдал им призовые места. Самым лучшим игроком в мире в целом я бы назвал Леброна Джеймса, но у него сейчас происходят определенные изменения на жизненном пути.

— Кто будет чемпионом НБА в этом году?

— «Голден Стейт Уорриорз». Их нападение не поддается никакому объяснению. Они слишком хорошо двигаются, слишком быстро бегают, слишком точно бросают трехочковые. Плюс к этому они наверняка проделали работу над ошибками и исправили оплошности прошлого года. «Сан-Антонио» тоже в числе моих фаворитов, но пока еще они не до конца сбалансированы. В «Кливленд» я не особо верю, боюсь, что им не повторить прошлогодней победы.

— Вы помните Андрея Кириленко, который сейчас является президентом Российской федерации баскетбола, в его бытность игроком?

— Конечно, помню! Он долгое время играл за «Юту Джазз» и показывал великолепный баскетбол, у него был высочайший игровой IQ. Именно поэтому я и приехал в Россию, так как знаю, что здесь более взвешенно принимают решения на баскетбольной площадке. У нас очень быстро принимаются ходы в нападении, зачастую весьма неверные. Можно бросить — бросаем, можно бежать — бежим, можем пасовать — пасуем. Я думаю, что у европейцев следует поучиться некоторому хладнокровию, которое не всегда присутствует у американских школьников. Способность рассматривать несколько вариантов развития атаки увеличивает баскетбольный IQ.