«Индиана» подала заявку на проведение Матча звезд НБА в 2021 году

Президент «Индианы» Ларри Берд в понедельник проехал пять кварталов на автомобиле серии IndyCar до штаб-квартиры НБА в Манхэттене, чтобы вручить официальную заявку комиссионеру лиги Адаму Сильверу.

«Для меня большая честь выполнить эту особую доставку от лица нашего владельца Херба Саймона, города Индианаполис, штата Индиана и всех наших партнеров. Мы знаем, что конкуренция за право провести Матч звезд очень высока, но надеемся, что это покажет, как Индианаполис может проявить себя, когда дело доходит до проведения крупных спортивных событий», — заявил Берд.