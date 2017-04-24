«Индиана» подала заявку на проведение Матча звезд НБА в 2021 году
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. «Индиана Пэйсерс» подала заявку на проведение в Индианаполисе Матча звезд НБА в 2021 году, сообщается на официальном сайте клуба.
Президент «Индианы» Ларри Берд в понедельник проехал пять кварталов на автомобиле серии IndyCar до
«Для меня большая честь выполнить эту особую доставку от лица нашего владельца Херба Саймона, города Индианаполис, штата Индиана и всех наших партнеров. Мы знаем, что конкуренция за право провести Матч звезд очень высока, но надеемся, что это покажет, как Индианаполис может проявить себя, когда дело доходит до проведения крупных спортивных событий», — заявил Берд.
Индианаполис последний раз принимал Матч звезд НБА в 1985 году. В 2017-м местом проведения Матча звезд стал Новый Орлеан, а в 2018-м звездный уикенд пройдет в
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