Кавалерийский наскок. Вылет «Индианы» и феномен Нене

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Близкий разгром

Сценарий

Если и можно представить серию, в каждом матче которой борьба будет вестись до последних секунд, но одна команда всё равно победит четыре раза подряд, то она будет невероятно похожа на противостояние «Кливленда» и «Индианы» в этом розыгрыше плей-офф. Средняя разница, с которой «Кавальерс» каждый раз побеждали в первом раунде седьмую команду конференции, равняется всего 4 очкам. Эта же дистанция разделила команды сегодня.

По традиции проблемы настигли Леброна и компанию в заключительной четверти, когда «Кливленд» имел комфортный задел в 13 очков и должен был неспешно оформлять выход во второй раунд. В итоге гостям удалось сэкономить силы перед следующей серией, но нервы своим болельщикам они потрепали изрядно.

Совместными усилиями игроки «Индианы» выдали рывок 19:4 и вышли вперёд (102:100) за полторы минуты до финальной сирены. В критический момент для своей команды Джеймс забил трёхочковый, а чуть позже Кайл Корвер безукоризненно исполнил два штрафных (102:105). До финальной развязки команды успели обменяться потерями, после чего судьба овертайма оказалась в руках Пола Джорджа. Попытка форварда «Индианы», и до этого не блиставшего на паркете (15 очков, 5 из 21 с игры), «ушла в молоко», отправив «Кливленд» в следующий раунд — 106:102.

Для Джорджа это поражение стало четвёртым в карьере в сериях с командами Леброна Джеймса. Джефф Тиг и вовсе не знал вкус победы в 12 матчах против «Кливленда». «Кавальерс» стали первой командой, одержавшей победу в серии за 4 матча, и теперь будут ждать итогов разборки между «Торонто» и «Милуоки».

Герой

Леброн не ушёл далеко от своих высоких стандартов, записав на свой счёт 33 очка, 10 подборов, 4 передачи, 4 перехвата, 2 блок-шота, не оставив сомнений в своём превосходстве над Полом Джорджем.

Не остались в тени

Кайри Ирвинг — 28 очков, Лэнс Стивенсон — 22 очка, 6 подборов, Майлс Тёрнер — 20 очков, 9 подборов.

Цифры

32,8 очка, 9,8 подбора, 9 передач за игру — в серии против «Индианы» Леброн примерил на себя супергеройский костюм Расселла Уэстбрука.

Нет Рондо — нет проблем

Можно сколько угодно говорить о проблемах Рэджона Рондо на площадке и за её пределами, но в решающих матчах строптивый разыгрывающий незаменим практически в любой команде, тем более отчаянно сражающейся с претендентом на финал конференции. Отсутствие основного первого номера Джимми Батлер компенсировать не смог, хотя изо всех сил старался максимально эффективно исполнить роль пойнт-форварда.

Усилий одного Батлера оказалось явно недостаточно, хотя сегодня «Чикаго» показал небольшой прогресс, остановившись не сразу после большого перерыва, а в начале заключительной четверти. Очередную игру «смазал» Дуэйн Уэйд, ещё раз напомнив о своём возрасте и приличном пробеге: в двух матчах в Чикаго «Флэш» набирал по 14,5 очков, показав более чем скромную реализацию (36,6%). В подобной ситуации лидерам «Бостона» нужно было просто не опуститься ниже привычной планки, с чем Айзея Томас (33 очка, 7 передач) и Эл Хорфорд (15 очков, 12 подборов) успешно справились — 104:95.

Герой

После коллективного успеха в первом гостевом матче для «Бостона» Айзея Томас вновь оторвался от пелотона, повторив свой лучший результат в плей-офф в разрезе набора очков. Если бы не 8 промахов в 9 попытках из-за дуги, итоговый результат мог быть ещё лучше.

Не остались в тени

Джеральд Грин — 18 очков, 7 подборов.

Цифра

34 минуты Айзеи Кэннона (четвёртого разыгрывающего в ротации Хойберга) громче всех говорят о серьёзности последствий отсутствия Рондо для «Чикаго».

Третий — не лишний

Сценарий

Кто бы мог подумать, что в самую непримиримую дуэль плей-офф вмешается ролевой игрок, который обычно пребывает в тени не только своего лидера, но и других более ярких исполнителей. Если чуда не случится, и «Хьюстон» пройдёт дальше, Нене точно заслуживает звезду героя, ну или хотя бы орден.

Четвёртый матч серии по сценарию был похож на предыдущий, однако единственное ключевое отличие сыграло в итоге решающую роль — «Хьюстон» нагнал соперника не в самой концовке, а уже в начале последней четверти. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл к большому перерыву, но в одиночку создать непреодолимый гандикап не смог. Джеймс Харден, подвернувший голеностоп в третьем матче, был сам на себя не похож и конкуренцию своему визави не составил — за лидера вписалась команда.

«Хьюстон» удерживал минимальное лидерство на протяжении почти всех заключительных 12 минут, и даже с учётом сумасшедшей комбинации «Тандер» в самой концовке оставался впереди: Стивен Адамс намеренно смазал второй штрафной, отпасовав на дугу Уэстбруку, реализовавшему дальнюю «трёху». «Тандер» до конца искали слабое звено и нашли его, когда Нене уже заносил мяч в кольцо. Расселл (35 очков, 14 подборов, 14 передач) всё ещё мог стать героем встречи, но после собственного перехвата не удержал мяч в руках — 113:109.

Герой

Нене провёл идеальный матч, несмотря на то, что три промаха с линии штрафных всё-таки допустил. Бразилец практически в одиночку «перемолол» весь фронткорт «Тандер», собрав 4 подбора на чужом щите, и в итоге оформил дабл-дабл (28 очков, 10 подборов).

Не остались в тени

Эрик Гордон — 18 очков, 8 подборов, Лу Уильямс — 18 очков, 7 подборов, Стивен Адамс — 18 очков, 7 подборов, Тревор Ариза — 14 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата.

Цифры

13:2 — «Оклахома-Сити» вчистую проиграла дуэль в воздухе, прибавив к общему числу лишь два подбора в нападении. Столько же на свой счёт записали защитники Эрик Гордон и 185-сантиметровый Лу Уильямс.

Безжалостная карма

Сценарий

«Клипперс» сменили главного тренера, владельца, логотип, но, похоже, так и не убежали от кармы. Блэйк Гриффин второй год подряд досрочно выбыл из розыгрыша плей-офф, оставив Криса Пола практически в одиночестве сражаться с крепкой «Ютой». Возвращение в строй Руди Гобера ещё больше испортило настроение Доку Риверсу.

Две трети звёздного трио в распоряжении наставника «Клипперс» всё-таки имелось. И если Деандре Джордан (12 очков, 10 подборов) в противостоянии с Гобером (15 очков, 13 подборов) ничего сверхъестественного не показал, то Крис Пол вновь не оставил шансов Джорджу Хиллу, не добрав одного подбора до трипл-дабла (27 очков, 9 подборов, 12 передач). Помимо Пола гостей на своей спине тащил Джамал Кроуфорд (25 очков), вот только в концовке обладатель волшебного дриблинга испарился.

Чего не скажешь о Джо Джонсоне (28 очков, 5 подборов, 5 передач), переживающем вторую молодость. «Айсо Джо» стал главным героем последних минут матча, набрав в решающем отрезке 11 очков и отдав 3 передачи. «Клипперс» и сами не заметили как комфортные «+7» превратились в непреодолимые «-7» — 105:98.

Герой

Последний раз Джо Джонсон набирал больше 25 очков в матче плей-офф 14 мая 2014 года.

Не остались в тени

Родни Худ — 18 очков, 4 подбора, Деррик Фэйворс — 17 очков, 6 подборов, Джо Инглс — 8 очков, 6 подборов, 11 передач.

Цифра

58:36 — без Гриффина «Юта» доминировала в «краске», набрав на 22 очка больше соперника.