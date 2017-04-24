Кавалерийский наскок. Вылет «Индианы» и феномен Нене
«Кливленд» выходит во второй раунд, «Бостон» и «Юта» сравнивают счёт в своих сериях, а Нене выручает Джеймса Хардена.
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Близкий разгром
Сценарий
Если и можно представить серию, в каждом матче которой борьба будет вестись до последних секунд, но одна команда всё равно победит четыре раза подряд, то она будет невероятно похожа на противостояние «Кливленда» и «Индианы» в этом розыгрыше
По традиции проблемы настигли Леброна и компанию в заключительной четверти, когда «Кливленд» имел комфортный задел в 13 очков и должен был неспешно оформлять выход во второй раунд. В итоге гостям удалось сэкономить силы перед следующей серией, но нервы своим болельщикам они потрепали изрядно.
Совместными усилиями игроки «Индианы» выдали рывок 19:4 и вышли вперёд (102:100) за полторы минуты до финальной сирены. В критический момент для своей команды Джеймс забил трёхочковый, а чуть позже Кайл Корвер безукоризненно исполнил два штрафных (102:105). До финальной развязки команды успели обменяться потерями, после чего судьба овертайма оказалась в руках Пола Джорджа. Попытка форварда «Индианы», и до этого не блиставшего на паркете (15 очков, 5 из 21 с игры), «ушла в молоко», отправив «Кливленд» в следующий раунд — 106:102.
Для Джорджа это поражение стало четвёртым в карьере в сериях с командами Леброна Джеймса. Джефф Тиг и вовсе не знал вкус победы в 12 матчах против «Кливленда». «Кавальерс» стали первой командой, одержавшей победу в серии за 4 матча, и теперь будут ждать итогов разборки между «Торонто» и «Милуоки».
Герой
Леброн не ушёл далеко от своих высоких стандартов, записав на свой счёт 33 очка, 10 подборов, 4 передачи, 4 перехвата, 2
Не остались в тени
Кайри Ирвинг — 28 очков, Лэнс Стивенсон — 22 очка, 6 подборов, Майлс Тёрнер — 20 очков, 9 подборов.
Цифры
32,8 очка, 9,8 подбора, 9 передач за игру — в серии против «Индианы» Леброн примерил на себя супергеройский костюм Расселла Уэстбрука.
Нет Рондо — нет проблем
Можно сколько угодно говорить о проблемах Рэджона Рондо на площадке и за её пределами, но в решающих матчах строптивый разыгрывающий незаменим практически в любой команде, тем более отчаянно сражающейся с претендентом на финал конференции. Отсутствие основного первого номера Джимми Батлер компенсировать не смог, хотя изо всех сил старался максимально эффективно исполнить роль
Усилий одного Батлера оказалось явно недостаточно, хотя сегодня «Чикаго» показал небольшой прогресс, остановившись не сразу после большого перерыва, а в начале заключительной четверти. Очередную игру «смазал» Дуэйн Уэйд, ещё раз напомнив о своём возрасте и приличном пробеге: в двух матчах в Чикаго «Флэш» набирал по 14,5 очков, показав более чем скромную реализацию (36,6%). В подобной ситуации лидерам «Бостона» нужно было просто не опуститься ниже привычной планки, с чем Айзея Томас (33 очка, 7 передач) и Эл Хорфорд (15 очков, 12 подборов) успешно справились — 104:95.
Герой
После коллективного успеха в первом гостевом матче для «Бостона» Айзея Томас вновь оторвался от пелотона, повторив свой лучший результат в
Не остались в тени
Джеральд Грин — 18 очков, 7 подборов.
Цифра
34 минуты Айзеи Кэннона (четвёртого разыгрывающего в ротации Хойберга) громче всех говорят о серьёзности последствий отсутствия Рондо для «Чикаго».
Третий — не лишний
Сценарий
Кто бы мог подумать, что в самую непримиримую дуэль
Четвёртый матч серии по сценарию был похож на предыдущий, однако единственное ключевое отличие сыграло в итоге решающую роль — «Хьюстон» нагнал соперника не в самой концовке, а уже в начале последней четверти. Расселл Уэстбрук оформил
«Хьюстон» удерживал минимальное лидерство на протяжении почти всех заключительных 12 минут, и даже с учётом сумасшедшей комбинации «Тандер» в самой концовке оставался впереди: Стивен Адамс намеренно смазал второй штрафной, отпасовав на дугу Уэстбруку, реализовавшему дальнюю «трёху». «Тандер» до конца искали слабое звено и нашли его, когда Нене уже заносил мяч в кольцо. Расселл (35 очков, 14 подборов, 14 передач) всё ещё мог стать героем встречи, но после собственного перехвата не удержал мяч в руках — 113:109.
Герой
Нене провёл идеальный матч, несмотря на то, что три промаха с линии штрафных
Не остались в тени
Эрик Гордон — 18 очков, 8 подборов, Лу Уильямс — 18 очков, 7 подборов, Стивен Адамс — 18 очков, 7 подборов, Тревор Ариза — 14 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата.
Цифры
13:2 — «Оклахома-Сити» вчистую проиграла дуэль в воздухе, прибавив к общему числу лишь два подбора в нападении. Столько же на свой счёт записали защитники Эрик Гордон и 185-сантиметровый Лу Уильямс.
Безжалостная карма
Сценарий
«Клипперс» сменили главного тренера, владельца, логотип, но, похоже, так и не убежали от кармы. Блэйк Гриффин второй год подряд досрочно выбыл из розыгрыша
Две трети звёздного трио в распоряжении наставника «Клипперс»
Чего не скажешь о Джо Джонсоне (28 очков, 5 подборов, 5 передач), переживающем вторую молодость. «Айсо Джо» стал главным героем последних минут матча, набрав в решающем отрезке 11 очков и отдав 3 передачи. «Клипперс» и сами не заметили как комфортные «+7» превратились в непреодолимые «-7» — 105:98.
Герой
Последний раз Джо Джонсон набирал больше 25 очков в матче
Не остались в тени
Родни Худ — 18 очков, 4 подбора, Деррик Фэйворс — 17 очков, 6 подборов, Джо Инглс — 8 очков, 6 подборов, 11 передач.
Цифра
58:36 — без Гриффина «Юта» доминировала в «краске», набрав на 22 очка больше соперника.
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