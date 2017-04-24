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24 апреля 2017, 9:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» сравнял счёт в серии с «Чикаго», Томас и Батлер набрали по 33 очка

«Бостон Селтикс» добыл победу над «Чикаго Буллз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА.

Бостон <span class=error>Селтикс</span> добыл победу над Чикаго <span class=error>Буллз</span> в четвёртом матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Восточной конференции <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 104:95 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 33 очка. Ещё 18 в свой актив записал Джеральд Грин, а Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. За «Чикаго» 33 очка набрал Джимми Батлер, по 13 — Никола Миротич и Айзеа Канаан.

Счёт в серии стал ничейным — 2−2.
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