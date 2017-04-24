«Бостон» сравнял счёт в серии с «Чикаго», Томас и Батлер набрали по 33 очка
«Бостон Селтикс» добыл победу над «Чикаго Буллз» в четвёртом матче первого раунда
плей-офф Восточной конференции НБА.
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Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 104:95 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 33 очка. Ещё 18 в свой актив записал Джеральд Грин, а Эл Хорфорд оформил
Счёт в серии стал ничейным — 2−2.
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