«Кливленд» одержал четвертую победу над «Индианой» и вышел во 2-й раунд плей-офф НБА
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Воскресная игра в Индианаполисе закончилась со счетом 106:102 (22:24, 36:28, 30:25, 18:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 33 очка, а также сделавший 10 подборов, четыре передачи и четыре перехвата. Кайри Ирвинг добавил в копилку «Кавальерс» 28 очков. Лидерами по результативности у «Пэйсерс» стали Лэнс Стивенсон и Майлз Тернер, набравшие 22 и 20 очков соответственно. По
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Кливленда». Соперник «Кавальерс» по второму раунду определится в серии между «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс», счет в которой пока равный — 2−2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter