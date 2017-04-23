«Кливленд» одержал четвертую победу над «Индианой» и вышел во 2-й раунд плей-офф НБА

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Воскресная игра в Индианаполисе закончилась со счетом 106:102 (22:24, 36:28, 30:25, 18:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 33 очка, а также сделавший 10 подборов, четыре передачи и четыре перехвата. Кайри Ирвинг добавил в копилку «Кавальерс» 28 очков. Лидерами по результативности у «Пэйсерс» стали Лэнс Стивенсон и Майлз Тернер, набравшие 22 и 20 очков соответственно. По дабл-даблу оформили Джефф Тиг (15 очков, 10 передач) и Таддеус Янг (13 очков, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Кливленда». Соперник «Кавальерс» по второму раунду определится в серии между «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс», счет в которой пока равный — 2−2.