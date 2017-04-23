«Голден Стэйт» одержал третью победу над «Портлендом» в первом раунде плей-офф
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали третью победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счетом 119:113 (30:37, 24:30, 33:21, 32:25) в пользу гостей. У победителей 34 очка набрал Стефен Карри, а у хозяев сразу два игрока сумели набрать больше 30 баллов — Си Джей Макколлум (32) и Дэмиан Лиллард (31).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Уорриорз», четвертый матч пройдет на паркете «Портленда» 24 апреля.
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