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23 апреля 2017, 10:26 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Мемфис» сравнял счет в серии с «Сан-Антонио» в плей-офф

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Мемфис Гризлис» дома обыграли в овертайме «Сан-Антонио Сперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА, и сравняли счет в серии.

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Встреча, прошедшая в Мемфисе в субботу, завершилась в пользу хозяев паркета — 110:108 (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12). У победителей самым результативным на площадке был Майк Конли (35 очков), а Марк Газоль (16 очков + 12 подборов) и Зак Рэндолф (12 очков + 11 подборов) оформили по дабл-даблу. У гостей 43 балла в активе Кавая Ленарда, 22 очка набрал Тони Паркер.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятый матч пройдет на паркете «Сан-Антонио» 25 апреля.

«Атланта» сократила отставание в серии с «Вашингтоном», дома переиграв в субботу столичную команду со счетом 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31). У хозяев дабл-дабл оформил Пол Миллсэп (29 очков + 14 подборов), 27 очков набрал Деннис Шредер. У гостей самым результативным был Джона Уолл — 29 баллов.

Счет в этой серии стал 2−1 в пользу «Вашингтона», четвертый матч пройдет также на паркете «Атланты» 24 апреля.
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