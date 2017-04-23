33 очка Дерозана помогли «Торонто» одержать победу над «Милуоки»

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Счёт в серии — 2:2.

В первой половине встречи на площадке шла равная игра, что и отразили цифры на табло, на большой перерыв команды ушли при счёте 41:41.

Начиная с третьей четверти «Торонто» начал отрываться от хозяев, сумев довести встречу до победы, и таким образом сравняв счёт в серии.