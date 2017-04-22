Прохоров: Брошенные «в кислоту» молодые игроки «Бруклина» выросли в сезоне-2016/17

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед. Результат стал худшим для команды за последние семь сезонов.

«Бруклин» находится в реструктуризации, основная причина слабого результата — это травма Джереми Лина, пропустившего более половины сезона. Как только он вернулся, мы выиграли примерно 50% из последних 20−25 игр. Наши молодые ребята сильно выросли за этот сезон, так что нет худа без добра. Несколько первогодок прибавили просто на два порядка, они могли бы только года через три начать играть, а тут их бросили в кислоту, и они справились, — сказал Прохоров.

«Бруклин» имеет самые высокие шансы получить право первого выбора на драфте 2017 года, однако этот выбор перейдет к «Бостону» по условиям состоявшегося между клубами в 2013 году обмена, в результате которого игроками «Бруклина» стали Кевин Гарнетт, Пол Пирс и Джейсон Терри.

«У нас все равно есть два выбора в первом раунде, так что без хороших игроков не останемся», — отметил Прохоров.